استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارزشهای والای انسانی و معنوی امر اهدای خون اظهار کرد: بخشندگی و ایثار همیشه جنبه مالی ندارد، بلکه گاهی تجلی عظیمی از فداکاری در قالب جاری ساختن دوباره نبض زندگی در رگهای بیماران نیازمند پدیدار میشود.
وی اهدای خون را به مثابه معجزهای ساده برای نجات جان انسانها و بازگرداندن لبخند به خانوادههای نگران توصیف کرد و گفت: هر قطره خونی که توسط هموطنان اهدا میشود، پلی استوار میان تپش دوباره یک قلب ناامید و حیات دوباره جامعه است که معنابخش حقیقی انسانیت به شمار میرود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه از برنامهریزی برای تسهیل دسترسی داوطلبان خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا، پایگاه سیار خونگیری این ادارهکل با هدف تکریم و بهرهگیری از ظرفیت خیرخواهانه مردم شریف شهرستان صحنه، به این منطقه اعزام خواهد شد.
میرزاده درباره زمان و مکان دقیق این فراخوان بیان کرد: تیم سیار سازمان روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه از ساعت ۸ الی ۱۲ قبل از ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر میشود تا فرآیند دریافت خون از اهداکنندگان را انجام دهد.
وی با تاکید بر ضوابط قانونی و پزشکی این فرآیند یادآور شد: فرآیند پذیرش و خونگیری منوط به احراز هویت دقیق داوطلبان است؛ لذا از تمامی مراجعان عزیز و نیکاندیش تقاضا میشود هنگام حضور در بیمارستان، حتماً کارت شناسایی معتبر خود را به همراه داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از عموم اهالی متدین و فداکار شهرستان صحنه برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه گفت: امیدواریم با حضور گرم و پرشور مردم، بتوانیم گام مؤثری در تأمین فرآوردههای خونی مورد نیاز مراکز درمانی و جاری ساختن امید در کالبد شهر برداریم.
نظر شما