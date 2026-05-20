به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار گفت: در راستای همکاری مستمر و اجرای تفاهم نامه با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، نصب ۳۰ دستگاه شیر هیدرانت جدید در نقاط مختلف شهر توسط شرکت آبفا انجام شد.

وی افزود: این شیرهای هیدرانت با هدف تأمین سریع‌تر آب مورد نیاز خودروهای آتش‌نشانی در زمان وقوع حریق، کاهش زمان آبگیری مجدد در مأموریت‌های عملیاتی و افزایش سرعت عمل نیروهای امدادی طراحی و جانمایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب نصب و راه‌اندازی این ۳۰ دستگاه را با رعایت کامل استانداردهای شبکه توزیع و با هماهنگی سازمان آتش‌نشانی به پایان رسانده تا ضمن حفظ پایدار شبکه آبرسانی، پشتیبانی مطمئنی از عملیات‌های اطفای حریق فراهم شود.

علمدار در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام که با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای این شرکت محقق شده، گامی بلند در جهت افزایش ایمنی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در حوادث شهری یزد به شمار می‌رود.