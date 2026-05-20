به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تداوم بررسی برنامه عملیاتی و راهبردی استان به ویژه برای شهرستان بروجرد، اظهار کرد: امروز میزبان نماینده شهرستان بودیم و در خصوص آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، اقتصادی و صنعتی این منطقه گفتوگو و بررسی دقیق انجام شد.
پیشرفت طرح جمعآوری فاضلاب بروجرد
شاهرخی با اشاره به پیشرفت طرح جمعآوری فاضلاب شهر بروجرد به عنوان یکی از اقدامات شاخص در حوزه عمرانی، افزود: این طرح بزرگ که به همت خانم مقصودی و همکارانمان در شرکت آب و فاضلاب در دست اقدام است، با وجود مشکلات پیمانکار مربوطه به دلیل نوسان قیمتها، با دستور ویژه برای رفع سریع موانع، در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام خواهد رسید.
استاندار لرستان تصریح کرد: پروژه جمعآوری فاضلاب علاوه بر تأثیر مستقیم بر بهداشت و سلامت مردم، زمینهساز استفاده بهینه از پساب نیز خواهد بود.
حمایت از واحدهای صنعتی بروجرد
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش به حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به تسهیلات خوبی که در سفر رئیسجمهور در اختیار استان قرار گرفت، خانم مقصودی با بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی، مشکلات واحدهای نیازمند کمک را احصا و معرفی کردند.
استاندار لرستان افزود: در این دیدار با همراهی معاون اقتصادی استاندار، راهکارهای رفع مشکلات آنها بررسی و مقرر شد تا شاهد شکوفایی این واحدها باشیم.
وی با تأکید بر تداوم بررسی برنامه عملیاتی و راهبردی استان برای شهرستان بروجرد، از عزم جدی مدیریت ارشد استان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تکمیل پروژههای عمرانی این شهرستان با استفاده از تسهیلات سفر رئیسجمهور خبر داد.
نظر شما