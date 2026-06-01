نیاز مبرم فهرج به ایستگاه هواشناسی پیشرفته؛ سلامت مردم در خطر است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عابد میراولیایی: شهرستان فهرج در شرق استان کرمان، این روزها با دمای بی‌سابقه بالای ۵۰ درجه سلسیوس دست و پنجه نرم می‌کند و در حالی که شرایط اقلیمی سخت و وقوع طوفان‌های سهمگین شن، زندگی عادی را برای مردم این خطه دشوار کرده، فقدان یک ایستگاه هواشناسی پیشرفته و تخصصی در این شهرستان، به چالشی جدی برای امنیت سلامت شهروندان و ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی تبدیل شده است.

همسایگی شهرستان فهرج با استان سیستان و بلوچستان، تفاوت‌های معناداری را در نگاه مدیریتی به زیرساخت‌های کویری نمایان کرده است و در حالی که منطقه «کهورک» در استان سیستان و بلوچستان به واسطه پیگیری‌های مسئولین استانی، به دستگاه هواشناسی مجهز شده و گزارش‌های دقیق دمایی آن به‌صورت رسمی در رسانه‌های ملی و استانی منعکس می‌شود، شهرستان فهرج با اقلیمی به‌مراتب وسیع‌تر و شرایط مشابه، همچنان از داشتن این زیرساخت حیاتی محروم است.

به طوری که این روز ها در حالی که کهورک سیستان و بلوچستان دمای ۵۰ درجه را تجربه می‌کند، شهرستان فهرج نیز در گرمای مشابهی می‌ سوزد، اما به دلیل نبود ایستگاه هواشناسی رسمی در محدوده این شهرستان، داده‌های ثبت شده در برخی منابع ملی با واقعیتِ میدانیِ فهرج فاصله دارد؛ موضوعی که نه‌تنها نادیده گرفته شدن آن رنج دادن مردم این منطقه است، بلکه مانع از برنامه‌ریزی‌های دقیق بحران برای مدیریت گرمای شدید می‌شود.

جایگاه استراتژیک شهرستان فهرج به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد خودروهای عبوری به سمت استان‌های جنوبی و شرقی، مسئولیت نهادهای ذی‌ربط را دوچندان می‌کند و روزانه صدها وسیله نقلیه از این مسیر کویری عبور می‌کنند که در صورت بروز کوچک‌ترین نقص فنی برای خودروهای عبوری در دمای ۵۰ درجه، سرنشینان در وضعیت «مرگ و زندگی» قرار می‌گیرند.

نبود ایستگاه هواشناسی در فهرج یعنی نبود «سیستم هشدار زود هنگام» برای رانندگان؛ چرا که اطلاع از وضعیت دقیق جوی، طوفان‌های شن و دمای لحظه‌ای می‌تواند جان صدها مسافر را نجات دهد.

این پرسش نزد افکار عمومی و اهالی فهرج به جد مطرح است که تا کی باید نظاره‌گر اقدامات پیشگیرانه در استان‌های همجوار بود و در شهرستان فهرج، تنها به نظاره گرمای سوزان نشست؟

مردم فهرج انتظار دارند فرماندار این شهرستان، مسئولین مدیریت بحران و اداره‌کل هواشناسی استان کرمان، با نگاهی جامع‌نگر و فارغ از بروکراسی‌های معمول، نسبت به راه‌اندازی ایستگاه جامع هواشناسی در این شهرستان اقدام کنند.

شرایط جغرافیایی فهرج دیگر به ما اجازه نمی‌دهد که مدیریت اقلیمی را به دست تقدیر بسپاریم .

نصب ایستگاه هواشناسی یک «خواسته تشریفاتی» نیست، بلکه یک «ضرورتِ حیاتی» برای حفظ سلامت عمومی و امنیت جان مسافران در جاده ها است.

امیدواریم مسئولین ذیربط با درک شرایط طاقت‌ فرسای این روزهای فهرج، پیش از وقوع هرگونه حادثه غیرقابل جبران، نسبت به تأمین و راه‌اندازی ایستگاه تخصصی هواشناسی در این شهرستان، گام‌های عملی و فوری بردارند.