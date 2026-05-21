به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز اعلام کرد که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور را به تعویق انداختند.

بر اساس این گزارش، جمهوری خواهان به دلیل مشکلات مربوط به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان حاضر خود، این رأی‌گیری را به تعویق انداختند.

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا این قطعنامه را با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران پیشنهاد داده بودند.

گفتنی است که مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گذشته به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار محدودیت اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور است.

این اولین بار در طول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که مجلس سنای آمریکا موفق به اجرای این قطعنامه تا این مرحله شد. سنای آمریکا پیش از این هفت بار در تصویب این قطعنامه شکست خورده بود. بر اساس این قطعنامه، ترامپ ملزم به پایان جنگ خواهد بود، مگر اینکه مجوز کنگره را برای ادامه جنگ کسب کند.