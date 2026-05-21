۲ تن از اوباش با کلت کمری و قمه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات خصمانه و درگیری‌های اخیر میان اوباش سابقه‌دار در محله جنت‌آباد، که منجر به ناامنی و برهم خوردن نظم عمومی شده بود، شب گذشته طی دو عملیات ضربتی و جداگانه توسط مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات، دو تن از مخلان نظم و امنیت عمومی در مخفیگاه‌های خود در مناطق جنت‌آباد و شهریار دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این اوباش که با سابقه‌ی درگیری و خصومت از سال گذشته، اخیراً با استفاده از سلاح‌های سرد از جمله قمه و سلاح گرم کمری، اقدام به ایجاد رعب و وحشت، تیراندازی و ضرب و جرح شهروندان کرده بودند، پس از شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتن، در عملیاتی غافلگیرانه به دام قانون افتادند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمین، یک قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ مربوطه و دو عدد قمه کشف و ضبط شد.

تحقیقات تکمیلی از متهمین جهت کشف سایر جرائم احتمالی و شناسایی سایر اعضای این گروه از اوباش در جریان است.

رئیس پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای برهم زدن امنیت و آسایش شهروندان، از همکاری و اطلاعات شهروندان فهیم تقدیر و تشکر کرد و از آنان خواست تا هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.

لازم به ذکر است، سال گذشته نیز در پی درگیری‌های پراکنده، این اراذل اقدام به برهم زدن نظم عمومی نموده بودند که با اقدامات پیشگیرانه پلیس، از گسترش دامنه درگیری جلوگیری به عمل آمده بود.