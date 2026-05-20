فردی که در پوشش اسنپ بار قصد انتقال موتور سرقتی به مرز داشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی به ارزش ۲ میلیارد ریال و دستگیری سارقی که در پوشش اسنپبار قصد انتقال آن به شهرستانهای مرزی را داشت، خبر داد.
سرهنگ عربی اظهار داشت: مأموران انتظامی در پی رصدهای اطلاعاتی و کنترلهای هدفمند، به فعالیت فردی که با استفاده از پوشش حملونقل اینترنتی اقدام به جابجایی موتورسیکلت سرقتی میکرد، مشکوک شدند و با توقف وسیله نقلیه و انجام بازرسی تخصصی، موتورسیکلت سرقتی کشف و متهم در محل دستگیر شد.
فرمانده انتظامی پیشوا افزود: متهم پس از تشکیل پرونده قضایی برای ادامه روند رسیدگی، به دادسرای مربوطه در تهران اعزام شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و سودجویان، خاطرنشان کرد: پلیس شهرستان پیشوا با اشراف اطلاعاتی و حضور مؤثر در سطح حوزه، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشهدار شود.
