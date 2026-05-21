کشف بیش از ۳۳۸ هزار قلم انواع کالا قاچاق در مرز نگور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف بیش از ۳۳۸ هزار قلم کالا قاچاق توسط مرزداران هنگ مرزی نگور خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مرزداران مرزبانی استان موفق شدند، مقدار به قریب ۳۳۸ هزار ۱۹۱ قلم کالای قاچاق را کشف کنند.

وی بیان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی موفق شدند، ضمن توقیف هفت فروند شناور، تعداد ۶ عدد موتور قایق، ۲۰ هزار کیلوگرم گاز مایع، ۴۵ هزار ۸۳۱ قلم انواع دارو غیرمجاز، ۳۰ هزار کیلوگرم آبزی و ۲۹۲ هزار ۶۳۰ ثوب انواع لباس تاناکورایی را کشف کنند.

شجاعی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان و تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان، اظهارداشت: ارزش این محموله‌های قاچاق ۵۶۴ میلیارد ۴۵۰ ریال برآورد شده است.