  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

امیر جهانشاهی: شهید موسوی دکترین دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد

امیر جهانشاهی: شهید موسوی دکترین دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: شهید امیر سپهبد موسوی دکترین نیروهای مسلح را از دفاعی به تهاجمی تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: شهید امیر سپهبد موسوی می‌تواند یک الگو و اسوه برای همه نیروهای ارتش امروز و آینده باشد.

وی ادامه داد: اخلاص، تقوا و ولایتمداری ایشان زبان زد بود و او تمام رده های فرماندهی ارتش تا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را طی کرده بود.

امیر جهانشاهی با تاکید بر اینکه شهید امیر سپهبد موسوی در همه دوره های علمی و نظامی هم نفر اول بود، افزود: این شهید والامقام با تفکر راهبردی که داشت دکترین نیروهای مسلح را از دفاعی به تهاجمی تبدیل کرد.

کد مطلب 6836763
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها