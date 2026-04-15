۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

قوامی: انسجام و همبستگی مردم ایران دشمن را نابود کرد

بجنورد - نماینده مردم اسفراین و بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: انسجام و همبستگی که در مردم ایران به وجود آمده است می تواند دشمن را به زانو در آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، هادی قوامی ظهر روز چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات استانداری برگزارشد اظهار کرد: انتخابات شورا با قدرت پیش خواهیم برد و نمیگذاریم این امر مهم بر زمین گداشته شود

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی ٱباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:واحد های تولیدی نباید تعطیل شوند به طوری که این تعطیلی ها می تواند بر اقتصاد استان تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: تنها با مصوبه تامین استان تصمیم بر تعطیلی صنایع گرفته میشود و هیچ مدیری نمیتواند بدون تصمیم در شورای تامین واحد صنعتی را تعطیل کند.

قوامی در پایان گفت: فضای سازندگی باید پر قدرت صورت گیرد و هیچ پروژه ای نیمه کاره رها نشود.

