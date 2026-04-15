به گزارش خبرنگار مهر هادی قوامی صبح روز چهارشنبه در صد و سی و هشتمین نشست شورای گفتوگو دولت با بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزارشد اظهار کرد: درسال ۱۴۰۴ به سه هزار میلیارد ریال و در سال جاری به بیش از ۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که این موضوع میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل جنوب خراسانشمالی ایفا کند.
وی افزود: افزایش اعتبارات این محور نشاندهنده توجه ویژه به تکمیل یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان است و میتواند سرعت اجرای عملیات چهارخطه شدن این مسیر را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
قوامی تصریح کرد: این پروژه در مقایسه با سالهای گذشته که با ثبات یا رشد محدود اعتباری همراه بود، امسال با جهشی ۶ برابری مواجه شده و این امر میتواند تحول مهمی در شبکه حملونقل منطقه ایجاد کند.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس به اصلاح برخی شاخصهای درآمدی استان در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: با پیگیری نمایندگان مجلس، میزان درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده برای خراسانشمالی تعدیل شده تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.
وی با اشاره به سایر اقدامات حمایتی دولت در حوزه تولید و زیرساخت اظهار کرد: بستههای حمایتی برای کمک به واحدهای تولیدی کشور در نظر گرفته شده و در استان نیز تاکید شده است که هیچ واحد صنعتی نباید اقدام به تعدیل نیرو کند.
قوامی درباره تامین آب صنایع نیز گفت: پیشنهاد ما الحاق خراسانشمالی به طرح انتقال آب دریای عمان است و در صورت تحقق آن، بخشی از نیاز آبی صنایع مهم استان از جمله واحدهای پاییندست پتروشیمی خراسان و آلومینا تامین خواهد شد.
وی افزود: همچنین با تخصیص بخشی از منابع مدیریت بحران به آبرسانی شهری و روستایی، ظرفیت مناسبی برای بهبود وضعیت آب در استان ایجاد شده است.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین ۲۰ درصد از منابع بحران در اختیار استان ها قرار گرفت و به اعتبارات استان ها افزوده شد تا روند هزینه کردها در حوادث سهل شود.
