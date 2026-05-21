به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، در نشست هماندیشی اعضای شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت راه و شهرسازی که با حضور «دکتر فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، مدیران وزارت راه و شهرسازی و حضور وبیناری روابط عمومیهای این وزارتخانه برگزار شد، «محمدحسن ترابی»، مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن علاوه بر تشریح نقش و وظایف روابط عمومی در عصر حاضر به تبیین دستاوردهای راهبردی و عملکرد تحولی در حوزههای تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی این بانک پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی به نقش این حرفه در ارتقای جایگاه سازمان و امیدآفرینی در جامعه اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها در جهت یکپارچگی منافع ذینفعان سازمان خود تلاش میکنند.
ترابی افزود: روابط عمومی هنر استفاده از فرصتهاست و متخصصان این حرفه با نوآوری، شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها در تولید محتوای فاخر به ارتقای اعتماد و امیدآفرینی در جامعه کمک میکنند.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن گفت: خوشبختانه در دولت چهاردهم و با حضور تیمی متخصص در شورای اطلاع رسانی دولت، روابط عمومیها توانسته اند علیرغم همه مشکلات موجود و شرایط جنگی کشور، تصویری مثبت از خدمترسانی به مردم را روایت کنند.
کاهش چشمگیر ناترازی، گامی بلند در مسیر انضباط مالی و ارتقاء قدرت تسهیلات دهی
ترابی در این نشست با تأکید بر عزم جدی بانک مسکن برای اصلاح ساختار مالی و بازگشت به جایگاه شایسته خود اظهار داشت: با اتخاذ سیاستهای جذب منابع و تلاش مستمر همکاران، ناترازی بانک به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این دستاورد بزرگ که نشاندهنده انضباط مالی و حرکت دقیق بانک در مسیر بهبود و ارتقاء شاخصهای مالی است، منجر به افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانک مسکن به ویژه در طرح نهضت ملی و وام ودیعه جنگ تحمیلی سوم، شده است.
پیشگامی در طرح نهضت ملی مسکن
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در ادامه به نقش محوری این بانک در تحقق پروژههای عمرانی دولت به ویژه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن با تعهدی ویژه به پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، به تنهایی تاکنون ۵۱ درصد از مجموع تسهیلات تخصیصیافته به این طرح در نظام بانکی کشور را پرداخت کرده است. این آمار سندی بر پیشگامی بانک در حمایت از خانهدار شدن اقشار مختلف مردم است.
رویکرد جهادی در بازسازی مناطق آسیبدیده
ترابی همچنین به عملکرد بانک مسکن در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و شرایط خاص جنگ تحمیلی سوم اشاره و تصریح کرد: بانک مسکن با رویکردی جهادی و در راستای کاهش آلام هموطنان، تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ را به مبلغ ۱.۱ همت برای 2024 خانوار و تنها در بازه زمانی کوتاه سه روزه پرداخت کرده است.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن گفت: خدمات و اقدامات مثبت این بانک به دنبال حمایتهای همه جانبه وزیر محترم راه و شهرسازی صورت گرفته و همکاران ما قدردان تلاشهای خانم دکتر صادق هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن با تکیه بر اعتماد مردم و توان تخصصی خود، همچنان با تمام ظرفیت و در مسیر تحقق رسالتهای خود در کنار دولت و مردم ایستاده است.
