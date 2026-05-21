جنگ ادراکی دشمن با ایستادگی مردم خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به تجربیات خود از دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با نوعی جنگ ترکیبی و چندلایه مواجه بوده که ابعاد نظامی، رسانهای، امنیتی و ادراکی را بهصورت همزمان دربر گرفته است.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت با فشارهای مختلف ساختار کشور را دچار فروپاشی کند، افزود: هدف اصلی دشمن از اقدامات اخیر، ایجاد تزلزل در ارکان مدیریتی و شکستن انسجام ملی بود اما در عمل به هیچیک از اهداف اعلامی خود دست پیدا نکرد.
نصیری با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و شخصیتهای برجسته کشور ادامه داد: دشمن تصور میکرد با حذف چهرههای اثرگذار میتواند نظام را دچار بحران کند، در حالی که ساختار جمهوری اسلامی مبتنی بر تربیت نیرو و تداوم مدیریت انقلابی است.
عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه رهبر معظم انقلاب در پیشرفتهای کشور گفت: حمایت مستمر رهبر معظم انقلاب از جریان علمی کشور موجب شد ایران در حوزههایی نظیر نانو، سلولهای بنیادی، هوافضا و فناوریهای پیشرفته به دستاوردهای مهمی دست یابد.
وی افزود: توجه ویژه رهبر انقلاب به نخبگان و جوانان علمی، یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور در دهههای اخیر بوده است.
نصیری همچنین با اشاره به عملکرد دولت شهید آیتالله رئیسی اظهار داشت: دولت سیزدهم با روحیه جهادی، مردمی و خستگیناپذیر، بسیاری از پروژههای زیرساختی و خدماتی را فعال کرد و در حوزههایی نظیر مدیریت کرونا، تأمین انرژی و اجرای طرحهای عمرانی اقدامات مؤثری انجام داد.
وی تصریح کرد: ویژگی برجسته دولت شهید رئیسی، تکیه بر تفکر بسیجی، کار جهادی و تلاش شبانهروزی برای حل مشکلات مردم بود.
عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانهای و ادراکی دشمن گفت: امروز دشمن علاوه بر جنگ نظامی، بهدنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد یأس در جامعه است اما ملت ایران در بزنگاههای مختلف نشان دادهاند در کنار نظام و انقلاب ایستادهاند.
وی ادامه داد: برخلاف تصور دشمن، نه انسجام ملی از بین رفت و نه اراده مردم دچار تزلزل شد، بلکه حضور مردم در صحنه نشان داد سرمایه اجتماعی نظام همچنان پابرجاست.
نصیری در پایان خاطرنشان کرد: دشمن در تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده و امروز بسیاری از رسانهها و تحلیلگران بینالمللی به جایگاه و قدرت منطقهای و جهانی ایران اذعان دارند.
