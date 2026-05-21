به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع)، با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌هایی پیرامون ابعاد «جنگ ترکیبی دشمن » گفت: آنچه امروز در مواجهه با جمهوری اسلامی در جریان است، یک جنگ همه‌جانبه و پیچیده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است، افزود: برای نخستین‌بار یک ابرقدرت به‌صورت مستقیم وارد تقابل با جمهوری اسلامی شده و در عین حال با شکست‌ها و ناکامی‌های جدی مواجه شده است.



حجت الاسلام کلانتری با تأکید بر اینکه ابعاد این تحولات به‌مرور زمان روشن‌تر خواهد شد، ادامه داد: واقعیت‌های این میدان در آینده و با انتشار اسناد و خاطرات آشکار می‌شود و نسل‌های بعد بهتر درک خواهند کرد چه اتفاق بزرگی رقم خورده است.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) تصریح کرد: امروز نباید تصور کرد جنگ پایان یافته است، بلکه ما در متن یک جنگ ترکیبی قرار داریم که ابعاد مختلفی از جمله نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به تداوم فشارها در حوزه‌های مختلف گفت: در عرصه نظامی نیز تقابل‌ها وجود دارد و در سایر حوزه‌ها نیز عملیات‌های رسانه‌ای، فشارهای اقتصادی و تحرکات امنیتی علیه کشور در جریان است.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: نوسانات اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و حتی اقدامات تروریستی و امنیتی، همگی بخشی از همین جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است.

وی با اشاره به نقش مردم در این شرایط افزود: انسجام و حضور ملت ایران در صحنه، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور است و همین همراهی، بخش مهمی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) همچنین به بعد دیپلماسی این تحولات اشاره کرد و گفت: عرصه دیپلماسی نیز در کنار سایر حوزه‌ها بخشی از این میدان فعال است و به‌صورت مستمر در جریان قرار دارد.

حجت الاسلام کلانتری در پایان تأکید کرد: اگر همه ارکان کشور با دقت، هماهنگی و جدیت عمل کنند، پیروزی در این میدان قطعی خواهد بود و نشانه‌های استیصال دشمن نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.