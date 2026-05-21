  1. استانها
  2. فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

جنگ ترکیبی علیه ایران در همه عرصه‌ها فعال است

جنگ ترکیبی علیه ایران در همه عرصه‌ها فعال است

شیراز- تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به ابعاد مختلف تقابل با جمهوری اسلامی گفت: جنگ ترکیبی علیه ایران در همه عرصه‌ها از نظامی و اقتصادی تا رسانه‌ای و امنیتی به‌صورت فعال در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم شاهچراغ (ع)، با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌هایی پیرامون ابعاد «جنگ ترکیبی دشمن » گفت: آنچه امروز در مواجهه با جمهوری اسلامی در جریان است، یک جنگ همه‌جانبه و پیچیده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است، افزود: برای نخستین‌بار یک ابرقدرت به‌صورت مستقیم وارد تقابل با جمهوری اسلامی شده و در عین حال با شکست‌ها و ناکامی‌های جدی مواجه شده است.

حجت الاسلام کلانتری با تأکید بر اینکه ابعاد این تحولات به‌مرور زمان روشن‌تر خواهد شد، ادامه داد: واقعیت‌های این میدان در آینده و با انتشار اسناد و خاطرات آشکار می‌شود و نسل‌های بعد بهتر درک خواهند کرد چه اتفاق بزرگی رقم خورده است.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) تصریح کرد: امروز نباید تصور کرد جنگ پایان یافته است، بلکه ما در متن یک جنگ ترکیبی قرار داریم که ابعاد مختلفی از جمله نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به تداوم فشارها در حوزه‌های مختلف گفت: در عرصه نظامی نیز تقابل‌ها وجود دارد و در سایر حوزه‌ها نیز عملیات‌های رسانه‌ای، فشارهای اقتصادی و تحرکات امنیتی علیه کشور در جریان است.

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: نوسانات اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و حتی اقدامات تروریستی و امنیتی، همگی بخشی از همین جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است.

وی با اشاره به نقش مردم در این شرایط افزود: انسجام و حضور ملت ایران در صحنه، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور است و همین همراهی، بخش مهمی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) همچنین به بعد دیپلماسی این تحولات اشاره کرد و گفت: عرصه دیپلماسی نیز در کنار سایر حوزه‌ها بخشی از این میدان فعال است و به‌صورت مستمر در جریان قرار دارد.

حجت الاسلام کلانتری در پایان تأکید کرد: اگر همه ارکان کشور با دقت، هماهنگی و جدیت عمل کنند، پیروزی در این میدان قطعی خواهد بود و نشانه‌های استیصال دشمن نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

کد مطلب 6836844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها