به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ولدان در نخستین نشست رؤسای هیئتهای مذهبی استان فارس، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی از ابتدا بر محور نهضت حسینی شکل گرفت و هیئتهای مذهبی یکی از اصلیترین بسترهای شکلگیری و تداوم این حرکت بودند.
وی با بیان اینکه «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته»، افزود: امروز ثمره فرهنگ عاشورا و روحیه حسینی را در حضور گسترده مردم در میدانهای اجتماعی، فرهنگی و انقلابی مشاهده میکنیم و این حضور مردمی، بزرگترین سرمایه قدرت جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام ولدان هیئت را «نرمافزار جامع رشد جامعه» توصیف کرد و گفت: هیئت دیگر محدود به تکیه و حسینیه نیست؛ امروز میتواند شهر و حتی کشور را به یک موکب و قرارگاه بزرگ فرهنگی و اجتماعی تبدیل کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شرایط جنگ شناختی و رسانهای علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: امروز دشمن بیش از جنگ نظامی، بر تحریف واقعیتها، تضعیف امید و تخریب هویت دینی و انقلابی مردم تمرکز کرده و هیئتها باید خط مقدم مقابله با این جنگ روایتها باشند.
وی با مقایسه «روایت زینبی» و «روایت اموی» گفت: در روایت زینبی، حقیقت و بصیرت محور است اما در روایت اموی تلاش میشود با تحریف و وارونهنمایی، جای حق و باطل تغییر کند؛ همان مسیری که رسانههای معاند دنبال میکنند.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: هیئتها به دلیل برخورداری از اعتماد مردمی، قدرت عاطفه، شبکه انسانی گسترده و ظرفیت رسانهای، توان تبدیل شدن به قرارگاههای مؤثر تبیینی را دارند.
وی خطاب به رؤسای هیئتهای مذهبی گفت: امروز شما فقط برگزارکننده مراسم نیستید، بلکه فرماندهان قرارگاههای فرهنگی و اجتماعی هستید و باید متناسب با نیاز فکری و مسائل روز جامعه برنامهریزی کنید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت ارتقای محتوای منبرها و مداحیها در غدیر و محرم امسال بیان کرد: محتوای هیئتها باید امیدآفرین، حماسی و تبیینگر مسائل روز باشد و پیوند ولایت امیرالمؤمنین(ع) با ولایت فقیه و جبهه مقاومت را برای نسل جوان تبیین کند.
وی همچنین بر اهمیت فعالیت رسانهای هیئتها تأکید کرد و افزود: امروز یک کلیپ کوتاه، پادکست یا محتوای خلاقانه رسانهای گاهی اثرگذاری بیشتری از چندین منبر دارد و هیئتها باید از این ظرفیت برای تقویت هویت دینی و انقلابی جوانان استفاده کنند.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت گفتوگو با نسل جوان و پاسخگویی به شبهات خاطرنشان کرد: هیئتها باید به پایگاه بصیرتافزایی، امیدبخشی و تقویت تابآوری اجتماعی تبدیل شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس شعار محرم امسال را «شور حسینی، شعور حسینی و امید حسینی» عنوان و تصریح کرد: هر هیئت باید یک قرارگاه جهاد تبیین باشد؛ قرارگاهی که بتواند در میدان جنگ روایتها، امید، بصیرت و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
