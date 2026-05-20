حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی نیازمند بازخوانی مبانی نظری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام صبح چهارشنبه در دومین همایش حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی در شیراز گفت: جهان معاصر همواره تلاش کرده میان اراده مردم و اراده الهی تقابل ایجاد کند، در حالی که در اندیشه اسلامی این دو مفهوم قابل جمع و همافزا هستند.
وی ادامه داد: در ساختار جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در قالب نظام دینی به گونهای تعریف شده که خواست عمومی جامعه در مسیر اراده الهی معنا پیدا میکند و این مسئله یکی از ویژگیهای برجسته این الگو به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: حتی در برخی دیدگاههای فلسفی غربی نیز این احتمال مطرح شده که خواست مردم میتواند با اراده الهی همراستا شود؛ موضوعی که در تجربه جمهوری اسلامی بهعنوان یک واقعیت اجتماعی قابل مشاهده است.
آیتالله دژکام با اشاره به حضور و نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف کشور گفت: آنچه امروز در جامعه ایران دیده میشود، نوعی همزیستی مردمسالاری و دینداری است که توانسته بسیاری از شبهات نظری در این زمینه را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پژوهشهای بنیادی در حوزه علوم انسانی ادامه داد: تمرکز صرف بر تحقیقات کاربردی، بدون توجه به مبانی نظری، آسیبزا است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای فکری جامعه باشد.
امام جمعه شیراز تأکید کرد: برای رسیدن به الگوی حکمرانی مطلوب، باید موضوعاتی همچون توحید و نسبت آن با ساختار سیاسی بهصورت دقیق بررسی شود و تفاوت آن با برداشتهای دیگر از حکومت دینی روشن گردد.
آیت الله دژکام در پایان تصریح کرد: در حوزه تمدنسازی انقلاب اسلامی، هنوز پرسشهای بنیادینی وجود دارد که نیازمند کار علمی عمیق و حمایت جدی از پژوهشگران است.
