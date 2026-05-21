۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

نیکبخت: ۴۴ وسیله نقلیه سرقتی کشف و ۲۰ سارق دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از اجرای طرح امنیت محله‌محور در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اجرای این طرح ۴۴ وسیله نقلیه سرقتی کشف و ۲۰ سارق نیز دستگیر شدند.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش در میان شهروندان، طرح امنیت محله‌محور با تمرکز بر پیشگیری و مقابله با سرقت در نقاط مختلف کلان‌شهر اصفهان اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین افزایش گشت‌های هدفمند در مناطق مختلف شهری، موفق شدند در جریان اجرای این طرح ۲۸ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به نتایج اقدامات پلیسی انجام‌شده ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌گرفته و پیگیری‌های تخصصی مأموران، هویت تعدادی از سارقان شناسایی شد که در نهایت ۵ نفر از سارقان خودرو و ۱۵ نفر از سارقان موتورسیکلت در چند عملیات جداگانه و هماهنگ دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات متهمان، محل اختفای این افراد را شناسایی کرده و در عملیات‌هایی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ نیکبخت با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: برخورد با سارقان و مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اجرای طرح‌های امنیتی با هدف کاهش جرایم و افزایش امنیت شهروندان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه برای حفاظت از اموال خود، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

