نیکبخت: ۴۴ وسیله نقلیه سرقتی کشف و ۲۰ سارق دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش در میان شهروندان، طرح امنیت محلهمحور با تمرکز بر پیشگیری و مقابله با سرقت در نقاط مختلف کلانشهر اصفهان اجرا شد.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین افزایش گشتهای هدفمند در مناطق مختلف شهری، موفق شدند در جریان اجرای این طرح ۲۸ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را شناسایی و کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به نتایج اقدامات پلیسی انجامشده ادامه داد: در بررسیهای انجامگرفته و پیگیریهای تخصصی مأموران، هویت تعدادی از سارقان شناسایی شد که در نهایت ۵ نفر از سارقان خودرو و ۱۵ نفر از سارقان موتورسیکلت در چند عملیات جداگانه و هماهنگ دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات متهمان، محل اختفای این افراد را شناسایی کرده و در عملیاتهایی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.
سرهنگ نیکبخت با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: برخورد با سارقان و مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اجرای طرحهای امنیتی با هدف کاهش جرایم و افزایش امنیت شهروندان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه برای حفاظت از اموال خود، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
