اعتراف برادرهای سارق به ۳۰ فقره سرقت منزل در قزوین و گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهر قزوین موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قزوین قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و همچنین جمع آوری سرنخ های موجود در صحنه نهایتاً رد پای 2 برادر را در این سرقت ها به دست آورده و با شناسایی هویت اصلی آنان دریافتند که این افراد جزء مجرمان غیربومی و در حرکت هستند که با سکونت در یکی از استان های مجاور و تشکیل باندی حرفه ای در طول هفته به قزوین عزیمت کرده و دست به سرقت می زدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه با رصد هوشمندانه کارآگاهان، منزل متهمان در استان همجوار شناسایی و رفت و آمد آنان زیر نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: با کنترل رفت و آمد به منزل متهمان، یکی از سارقان دستگیر و متهم دیگر نیز در زندان کرمانشاه شناسایی و پس از هماهنگی های لازم هر دو متهم به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شدند.

سردار طرهانی با بیان اینکه این سارقان در تحقیقات صورت گرفته به بیش از ۳۰ فقره سرقت منزل در استان های قزوین و گیلان اعتراف کردند تصریح کرد: متهمان با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

