حمایت سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار آزمون که به تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ دعوت نشد با انتشار متنی در فضای مجازی به حمایت از ایران پرداخت.

در متن سردار آزمون آمده است:

«سلام

میخوام در مورد موضوعاتی که شاید خیلی ها ندونند و یا به خاطر بعضی سوء تفاهم ها نسبت به من قضاوتی عجولانه کردند چند حرف رو از ته قلبم بزنم.

یادمه سال ها پیش در سن ۱۷ سالگی و قبل از اینکه از طرف آقای کیروش به تیم ملی ایران دعوت بشم از یک کشور دیگه پیشنهاد مالی خیلی زیادی داشتم ولی تنها جواب من این بود که من فرزند ایرانم و دوست دارم برای مردم کشورم بازی کنم و باعث خوشحالیشون بشم.

وقتی پیراهن تیم ملی کشورم رو پوشیدم به خودم قول دادم هر بار که برای ایران بازی میکنم با تمام وجود تلاش کنم تا باعث خوشحالی مردمی که با عشق فوتبال رو دنبال میکنن بشم بخصوص بچه هایی که توی دورترین شهرها و روستاها با پیروزی ما خوشحال میشن.

من همیشه با افتخار برای تیم ملی کشورم بازی کردم وقتی می بردیم به خودم و هم تیمی هام افتخار میکردم و وقتی نمی بردیم مثل همه آنها ناراحت ترین آدم دنیا بودم.

من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شایسته کشورم ایران . مردمی که همیشه با محبت و حمایتهای بی دریغ شون به من انرژی دادن. شاید خیلی ها بدونند کارهای کوچکی که تونستم انجام بدم از رزرو تمام هتل های گنبد برای امنیت مردم عزیز در دوران جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تهیه آب شیرین برای روستاهای دورافتاده گلستان و همچنین حمایت از بانوان والیبال بسکتبال و دوچرخه سواری فقط گوشه ای از عشق من به ایران و ایرانی است و تا امروز هم از هیچ تلاشی برای حمایت از هموطنانم دریغ نکردم هر جایی که فوتبال بازی کنم هویت من قلب من و افتخار من ایران است. من فوتبالیستم و عاشق فوتبال و هر چیزی که در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمایت و محبت مردم عزیز و به خاطر همین عشق همیشه قدردان مردم کشورم هستم. برای تیم ملی کشورم بازیکنان کادر فنی و مخصوصاً امیرخان در جام جهانی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

انشالله بترکونید رفقا و دل مردم ایران را شاد کنید.»