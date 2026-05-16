سردار آزمون مقصر عدم نتیجه گیری شباب الاهلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات بر خلاف سال گذشته امسال موفق نشد عنوان قهرمانی در لیگ ادنوک امارات را کسب کند و شاگردان پائولو سوزا با کسب رده دومی به کار خود در این مسابقات پایان خواهند داد، همچنین این تیم توانست در لیگ نخبگان هم به جمع 4 تیم برتر صعود کند.

تیم شباب الاهلی امشب شنبه 26 اردیبهشت و در هفته پایانی لیگ ادنوک از ساعت 19 به وقت تهران رو در روی البطائح قرار می گیرد. جدالی که با توجه به حضور فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی البطائح و سردار آزمون، سعید عزت اللهی و مرصاد سیفی در تیم شباب الاهلی از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است.

سرمربی پرتغالی فاش کرد که سه بازیکن خارجی تیم که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد تیم داشتند، این فصل نتوانسته‌اند همان سطح درخشش قبلی خود را تکرار کنند.

او توضیح داد که سردار آزمون به دلیل مصدومیت برای مدت طولانی از میادین دور بوده است؛ بازیکنی که فصل گذشته، به‌خصوص در نیم‌فصل اول، یکی از مهره‌های بسیار کلیدی و تأثیرگذار تیم به شمار می‌رفت.