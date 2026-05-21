  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

برگزاری دومین سالگرد شهید «مالک رحمتی» با حضور مسئولان کشوری در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سالگرد شهادت شهید «مالک رحمتی» از شهدای خدمت، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر مراغه آغاز شد.

در این آیین معنوی، سردار غلامرضا حسن‌پور، مسئول بسیج ادارات کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور یافته‌اند.

گفتنی است مراسم بزرگداشت و عزاداری شهید رحمتی و شهدای خدمت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح امروز در مسجد جامع مراغه برگزار شد و برنامه‌های این سالگرد تا عصر امروز در قالب آیین‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

