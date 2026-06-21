رونمایی از پرونده اختلاس ۷۷۰ میلیاردی ۱۵ مدیر و کارمند در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس قانون اساسی و در چارچوب وظایف قوه قضائیه، سازمان بازرسی مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌هاست و هیچ بخشی از نظارت این سازمان مستثنی نیست.

وی افزود: در بسیاری از موارد ابتدا گزارش‌های اصلاحی صادر می‌شود تا بدون تشکیل پرونده و خروج مدیر از چرخه مدیریت، نواقص و کج‌روی‌ها اصلاح شود و مرحله بعد گزارش‌های اخطاری است که در صورت بی‌توجهی، موضوع به دادگاه تخلفات اداری ارجاع می‌شود و در نهایت در صورت استمرار تخلف، پرونده کیفری تشکیل و افراد به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: در این مسیر اقداماتی همچون درخواست تعلیق یا جابه‌جایی مدیران، ابطال مصوبات اداری خلاف قانون و همچنین تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص آرای خلاف بین قانون نیز انجام می‌شود.

سالاری، با اشاره به برخی پرونده‌های رسیدگی شده گفت: طی سال گذشته در تعدادی از پرونده‌ها ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان به اتهام اختلاس به مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین ۸۳۹ میلیارد ریال تضییع حقوق بیت‌المال شناسایی شده است.

بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: در این مدت هشت نفر نیز در پرونده‌های مربوط به اخذ رشوه به میزان حدود ۹۰۰ میلیارد ریال شناسایی شده‌اند و همچنین ۶ مورد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، یک مورد گزارش خلاف واقع، یک مورد خیانت در امانت و چهار مورد تصدی بیش از یک شغل ثبت شده است.

وی گفت: در این مدت سه هزار و ۴۰۶ شکایت به ستاد خبری سازمان بازرسی استان واصل شده که حدود سه هزار و ۳۰۰ مورد آن رسیدگی شده و بقیه در دست بررسی است.

انتقال موضوعات و مطالبات کف جامعه به سازمان بازرسی اقدامی مؤثر در اصلاح امور است و با همراهی اصحاب رسانه و مطبوعات، حرکت نظارتی در استان رو به جلو است و می‌تواند به نتایج مطلوبی منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان افزود: کرمان از نظر منابع و سرمایه‌ها یکی از استان‌های برخوردار کشور است و با وجود ظرفیت‌های فراوان در حوزه کشاورزی و معادن، در عین حال با شاخص‌های اقتصادی نامناسب از جمله نرخ فلاکت مواجه است که زیبنده این استان نیست و یکی از دلایل این وضعیت ضعف در مطالبه‌گری است و رسانه‌ها باید فراتر از انتشار صرف خبر، در مسیر مطالبه‌گری مؤثر حرکت کنند.

لزوم مطالبه گری رسانه ای

بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: مطالبه‌گری باید در جهت منافع عمومی، آرامش جامعه و بهبود معیشت مردم باشد و نباید در مسیر منافع گروهی خاص قرار گیرد و از این رو کار در حوزه رسانه ها تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی بزرگ برای ایجاد تحول و اصلاح در جامعه است.

سالاری، گفت: هر فرد در هر جایگاهی باید کاری را انجام دهد که بر زمین مانده یا کمتر به آن پرداخته شده است و مدیران نیز باید تلاش کنند حداقل در حوزه مسئولیت خود بر سازمان و جامعه اثرگذار باشند.

دریافت سه هزار و ۷۰۶ گزارش فساد در بازرسی کرمان

بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: در مجموع نیز سه هزار و ۷۰۶ گزارش فساد دریافت شده که سه هزار و ۶۸۰ مورد آن رسیدگی شده و مابقی در حال بررسی است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم در دست بررسی اظهار کرد: پرونده‌هایی در حوزه راه و شهرسازی بافت، مدیر املاک شهرداری جیرفت، عضو شورای اسلامی سیرجان و شهردار محی‌آباد تشکیل و متخلفان این پرونده ها بازداشت شده اند و پرونده مربوط به شهرداری رفسنجان نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد.

بازرس کل قضایی استان کرمان همچنین از تشکیل «قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» در سازمان بازرسی استان خبر داد و گفت: در این قرارگاه مسائل سرمایه‌گذاران و موانع تولید توسط سربازرسان پیگیری می‌شود و این موضوع به خود متقاضی واگذار نمی‌شود بلکه بازرس مربوطه مکلف است آن را تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی افزود: تاکنون ۲۱ جلسه در این قرارگاه برگزار شده و ۳۷ درخواست مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن ایجاد، حفظ و تداوم اشتغال پایدار برای هشت هزار و ۳۵۰ نفر بوده است.

تشکیل پرونده برای عدم انتقال حساب شرکت های بزرگ به کرمان

بازرس کل قضائی استان کرمان درباره انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان نیز گفت: روند انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان کرمان آغاز شده، اما مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد و سازمان بازرسی این موضوع را تا رسیدن به نتیجه قانونی پیگیری می‌کند و همچنین برای برخی شرکت‌هایی که دفاتر و حساب‌های خود را به استان منتقل نکرده‌اند پرونده تشکیل شده است.

سالاری با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در اصلاح امور دارند، افزود: اصحاب رسانه به مثابه توپخانه هستند که با طرح مسائل و مشکلات، زمینه پیشروی در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کنند و سازمان بازرسی نیز گزارش‌های دریافتی را پیگیری می‌کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع ترک فعل مدیران گفت: نظارت به این معناست که اگر مدیری وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، از باب ترک فعل با او برخورد می‌شود زیرا گاهی تأخیر در اجرای یک پروژه باعث می‌شود همان پروژه در آینده با چندین برابر هزینه اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جازموریان اشاره کرد و گفت: بخشی از منشأ گرد و غبار در کشور ناشی از سیاست‌های نادرست در مدیریت منابع آب است و در مورد تالاب جازموریان نیز برخی تصمیمات در احداث سدها موجب تبخیر گسترده منابع آبی شده است.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به نمونه‌هایی از مدیریت منابع آب در برخی کشورها افزود: در کشورهایی مانند ژاپن با وجود بارندگی ۱۸۰۰ میلی متری در سال، سدها با پوشش‌هایی محافظت می‌شوند تا از تبخیر آب جلوگیری شود اما در کشور ما بخش قابل توجهی از منابع آبی در پشت سدها تبخیر می‌شود.

سالاری تاکید کرد: رسانه‌ها باید به سمت مطالبه اصلاحات بنیادین در شیوه‌های حکمرانی حرکت کنند تا روندهای موجود با رویکردهای کارشناسی جایگزین شود.

طرح کدینگ کارت سوخت راه‌حل قاچاق نیست

بازرس کل قضایی استان کرمان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مشکلات طرح کدینگ سوخت اظهار کرد: با اجرای این طرح به شکل فعلی موافق نبودیم، زیرا قاچاق سوخت از باک خودروها انجام نمی‌شود، بلکه از منابع اصلی صورت می‌گیرد و ایجاد محدودیت برای مردم راه‌حل مقابله با قاچاق نیست.

وی افزود: قرار است طرحی برای استان کرمان و دو استان دیگر اجرا شود تا ضمن مقابله با قاچاق سوخت، وضعیت مردم نیز بهبود یابد.