به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده،بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه آئین تجلیل از کسبه فعال در جنگ سوم تحمیلی، با اعلام آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حادثه اخیر گفت: در بخش آسیب‌های متوسط، ۹۷ درصد کار تقریباً تمام شده و آمارها حاکی از پیشرفت قابل قبول است.

فروزنده در ادامه، با اشاره به دسته‌بندی خسارت‌دیدگان اظهار داشت: گروه اول افرادی بودند که تا ۵۰۰ میلیون تومان آسیب دیده‌اند که حدود ۹۰ درصد کار آن‌ها به پایان رسیده و مردم با کمک مالی شهرداری بازسازی را انجام می‌دهند.

وی افزود: برای گروه دوم با خسارت بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز نزدیک به ۷۰ درصد قراردادها بسته شده و سازندگان مشخص هستند. بازسازی این واحدها دو تا سه ماه طول می‌کشد و تا آماده شدن منازل، همچنان در هتل از این افراد پذیرایی می‌شود.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: به این گروه ۲۰۰ میلیون تومان هدیه برای تأمین اثاثیه آسیب‌دیده پرداخت شده است.

فروزنده در ادامه به واحدهای نیازمند تخریب و بازسازی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۵۰۰ واحد داریم که حدود ۵۰ درصد ودیعه را دریافت کرده‌اند و به دنبال اسکان موقت هستند. پس از پیدا کردن اسکان، شهرداری به عنوان تسهیل‌گر جلساتی با مردم و سازندگان برگزار و هزینه بازسازی را تقبل می‌کند. همچنین هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید وسایل اولیه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

وی درباره خسارت اثاثیه و خودرو نیز یادآور شد: این بخش با دولت است. ما اطلاعات کارشناسی را مستند و تقدیم کرده‌ایم. امیدواریم با همراهی مالکان، این پروژه تا پایان خرداد به نتیجه برسد و برگ زرینی در کارنامه خدمات شهرداری ثبت شود.