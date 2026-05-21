به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز پنجشنبه در اولین نشست کارگروه توسعه عدالت آموزشی با محوریت طرح شهید عجمیان با اشاره به خروجی این طرح در سال تحصیلی گذشته، اظهار کرد: سهمیه ابلاغی طرح شهید عجمیان در سال تحصیلی گذشته ۴۳۲ مدرسه بود که ۵۳۱ مدرسه در قالب این طرح اقدامات لازم را انجام دادند که جای قدردانی دارد.

بیش از ۳۶۷۳ کلاس درس را در طرح عجمیان تعمیر و شاداب‌سازی نمودند که این میزان خیلی بیشتر از سهمیه ابلاغی از طرف وزارت آموزش و پرورش بود و امیدواریم امسال بیش از سال پیش باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در خصوص پویش ملی «بساز مدرسه، به ساز مدرسه» افزود: در این پویش، بیش از ۹۰۰۰ نفر برای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی مشارکت کرده‌اند و مبلغ دو میلیارد و دویست میلیارد تومان دریافت شده است.

بیشترین دریافتی از نظر ریالی در منطقه کم‌ برخوردار خاروانا و بیشترین میزان مشارکت نیز در منطقه میانه بوده است. ما دعوت می‌کنیم از مردم عزیزی که قصد امور خیر دارند، هرچند کوچک، در مدرسه‌سازی از طریق این پویش مشارکت کنند.

وی افزود: برای تقریباً تمام شهرستان‌ها پروژه‌هایی در قالب پویش "بساز مدرسه، به ساز مدرسه" در نظر گرفته شد تا مردم عزیز در صورت علاقمندی بتوانند مشارکت لازم را داشته باشند. از مجموع ۲۹۱ پروژه با ۱۳۰۵ کلاس درس تعریف شده، ۱۹۲ پروژه به بهره‌برداری رسید و از حیث پیشرفت فیزیکی، استان آذربایجان شرقی رتبه سوم را در کشور در اختیار دارد.

صادقی ادامه داد: مابقی پروژه‌ها در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید. ما در شروع فرآیند ۲۳۱ پروژه بودیم و در طول مسیر تعداد پروژه افزایش یافت و تاکنون ۲۹۱ پروژه در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی تعریف شده است.

صادقی با تأکید بر اولویت‌دهی به مناطق محروم گفت: تلاش گروه‌های جهادی در بهسازی مدارس چشمگیر بوده است. مدارس شبانه‌روزی مناطق محروم در اولویت طرح شهید عجمیان خواهند بود.