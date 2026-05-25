حاج خلیل، خیر ۱۰۰ ساله مرندی پای کلاس درس نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد محمودی روز دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: مدرسه، کانون اصلی تربیت نسل آینده و بستری برای رشد استعدادهای فرزندان این مرز و بوم است و تلاش ما در شهرستان ویژه مرند، گسترش دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی در همه جا، به‌ویژه مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.

فرماندار مرند با قدردانی از نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: مشارکت خیران در این مسیر، الگوی موفقی از هم‌افزایی دولت و جامعه برای ارتقای شاخص‌های آموزشی و رفع محرومیتها است و امیدواریم فرهنگ مدرسه‌سازی در منطقه بیش از پیش گسترش یابد.