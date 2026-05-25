۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

حاج خلیل، خیر ۱۰۰ ساله مرندی پای کلاس درس نشست

مرند- مدرسه سه کلاسه روستای ایلات یالقوزآغاج مرند به مساحت ۷۰۰ مترمربع و با هزینه ۵۲ میلیارد ریال به همّت خیر نیک اندیش حاج خلیل ایلاتی امروز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد محمودی روز دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: مدرسه، کانون اصلی تربیت نسل آینده و بستری برای رشد استعدادهای فرزندان این مرز و بوم است و تلاش ما در شهرستان ویژه مرند، گسترش دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی در همه جا، به‌ویژه مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.

فرماندار مرند با قدردانی از نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: مشارکت خیران در این مسیر، الگوی موفقی از هم‌افزایی دولت و جامعه برای ارتقای شاخص‌های آموزشی و رفع محرومیتها است و امیدواریم فرهنگ مدرسه‌سازی در منطقه بیش از پیش گسترش یابد.

