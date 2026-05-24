به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست‌وپنجم با چالش‌ها و ابهامات متعددی در مسیر تعیین تکلیف نمایندگان کشور در رقابت‌های فصل آینده لیگ‌های آسیایی مواجه است؛ موضوعی که هنوز به‌طور دقیق و رسمی نهایی نشده است.

در همین راستا، یکی از گزینه‌های مطرح در فدراسیون فوتبال برای تعیین تیم‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی، برگزاری یک تورنمنت ۶ جانبه با حضور ۶ تیم بالای جدول لیگ برتر عنوان شده است؛ رقابتی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن سهمیه‌های آسیایی فوتبال ایران داشته باشد.

بر اساس این پیشنهاد، تیم‌های برتر جدول در قالب یک رقابت متمرکز با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در نهایت نمایندگان ایران در مسابقات باشگاهی آسیا مشخص شوند؛ هرچند تاکنون تصمیم نهایی در این خصوص اعلام نشده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

بهمن طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پیشنهاد برگزاری تورنمنت ۶ جانبه برای معرفی نمایندگان ایران در رقابت های آسیایی فصل آینده اظهار داشت: باید دید آیا همه تیم‌ها با برگزاری چنین تورنمنتی موافق هستند یا خیر؛ چراکه ممکن است در این روند حق برخی تیم‌ها تضییع شود. به عنوان مثال، ممکن است یک تیم در ادامه مسابقات لیگ برتر با بازی‌های نسبتاً آسان‌تری مواجه بوده باشد، اما در قالب این تورنمنت ناچار شود با تیم‌های بالانشین و قدرتمند روبه‌رو شود که این موضوع می‌تواند نوعی اجحاف در حق برخی تیم‌ها محسوب شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این مسئله، شرایط آمادگی تیم‌ها و وضعیت تمرینات و بدنسازی بازیکنان نیز باید به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و سپس درباره اجرای چنین طرحی تصمیم‌گیری شود، چراکه این موضوع می‌تواند روی کیفیت آماده‌سازی تیم‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه تعیین نمایندگان ایران در آسیا باید بر اساس جدول لیگ برتر باشد، گفت: به نظر من بهترین و منطقی‌ترین روش این است که تیم‌ها بر اساس جایگاه خود در جدول لیگ برتر به رقابت‌های آسیایی معرفی شوند و نیازی به برگزاری تورنمنت جداگانه نیست.

طهماسبی همچنین با اشاره به زمان‌بندی مسابقات افزود: در ابتدا نیز عنوان شده بود که ادامه لیگ برتر پس از جام جهانی برگزار شود، اما به اعتقاد من این برنامه‌ریزی عملی نیست؛ چراکه در این صورت تیم‌ها از نظر بدنی و شرایط بدنسازی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و علاوه بر آن، فاصله زمانی تا شروع فصل جدید نیز بسیار کوتاه خواهد بود که این مسئله فشار مضاعفی بر تیم‌ها وارد می‌کند.

وی در ادامه درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل گامبیا اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داده، روند آماده‌سازی تیم ملی مانند گذشته پیش نرفته و امکان برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های قوی‌تر فراهم نبوده است. در چنین شرایطی، انجام یک دیدار دوستانه هرچند با تیمی مانند گامبیا نیز می‌تواند به تیم ملی کمک کند تا بازیکنان در شرایط مسابقه محک بخورند.

این کارشناس فوتبال در پایان با آرزوی موفقیت برای تیم ملی گفت: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بتواند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و نتایج قابل قبولی کسب کند.