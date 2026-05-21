استاندار کرمانشاه: حمله دشمن تولید در کنگاور را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در بازدید از واحد تولید شن، ماسه و آسفالت شهرستان کنگاور که در حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی آسیب دیده بود، اظهار کرد: هدف دشمن از حمله به زیرساختهای صنعتی، ایجاد اختلال در روند تولید و تضعیف روحیه مردم بود، اما فعالان این مجموعه با روحیهای جهادی اجازه توقف فعالیت را ندادند.
وی که در این بازدید با همراهی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور و همچنین فرماندار کنگاور حضور داشت، افزود: با وجود خسارتهای وارد شده، مدیریت و کارکنان این واحد صنعتی توانستند روند تأمین مصالح مورد نیاز مردم را بدون وقفه ادامه دهند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به استمرار فعالیت این مجموعه تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند با هدف قرار دادن مراکز تولیدی، روند توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهند، اما اراده و تلاش نیروهای داخلی نشان داد این فشارها نمیتواند مسیر پیشرفت را متوقف کند.
حبیبی با اشاره به گفتوگوی خود با مدیر این واحد در زمان وقوع حادثه گفت: در همان ساعات اولیه پس از حمله، تأکید مدیریت مجموعه بر ادامه فعالیت و جلوگیری از بیکاری کارگران بود و امروز شاهدیم که این واحد با حضور صدها نفر نیروی انسانی همچنان فعال است.
وی ادامه داد: روند بازسازی بخشهای آسیبدیده با سرعت در حال انجام است و مدیریت استان نیز از واحدهای تولیدی و صنعتی که در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه میدهند، حمایت خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پایداری تولیدکنندگان و کارگران در چنین شرایطی، نمادی از مقاومت و ایستادگی مردم ایران است و مجموعه مدیریت استان در کنار فعالان اقتصادی برای رفع موانع و بازگشت کامل ظرفیت تولید قرار دارد.
