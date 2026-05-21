پیکر سردار عباسعلی فرزندی در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تششیع پیکر سردار عباسعلی فرزندی، رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی و از رزمندگان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس، عصر روز پنجشنبه از مسجد باب الجنه واقع در خیابان چهارمردان آغاز شد.

مراسم تشییع این فرمانده و رزمنده دوران دفاع مقدس، تا گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم ادامه یافت‌.

پیکر این جانباز دفاع مقدس در امامزاده علی بن جعفر علیه السلام طواف داده شد و سپس آیت الله اوحدی از اساتید حوزه علمیه قم بر پیکر وی نماز خواند.

در مراسم تشییع پیکر سردار فرزندی جمعی از شخصیت ها و پیشکسوتان نظامی، جانبازان، ایثارگران و خانواده های معظم شهدا حضور داشتند.

محمد مهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر، علی فروغی مدیر شبکه سه، محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم، محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت(ع)، فخرالدین یوسف پور مدیر خانه مطبوعات استان و جمعی از فعالان رسانه ای قم نیز در این مراسم حضور داشتند.

همچنین مراسم بزرگداشت این سردار مجاهد و جانباز سرافراز، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امیرالمؤمنین(ع) واقع در میدان رسالت قم برگزار می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مجلس دیگری نیز برای بزرگداشت سردار عباسعلی فرزندی، روز جمعه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مسجد امام خمینی(ره) تهران واقع در خیابان ایثار و خیابان شهدای گمنام برگزار خواهد شد.



سردار عباسعلی فرزندی که از یادگاران دوران دفاع مقدس و از جانبازان سرافراز این عرصه بود، به دلیل عوارض ناشی از دوران مجروحیت و بیماری، روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.