۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

قاتل فراری در لنگرود دستگیر شد

لنگرود- ماموران انتظامی لنگرود پس از وقوع یک فقره قتل، قاتل را به همراه همدستانش دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در شهر لنگرود، ماموران انتظامی شهرستان، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران از ادامه درگیری سریعا جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۲۵ ساله بر اثر درگیری با سلاح گرم به قتل رسیده است.

ماموران انتظامی شهرستان قاتل ۲۶ ساله این پرونده به همراه ۲ نفر از همدستانش را شناسایی و در حین فرار دستگیر کردند.

سلاح گرم به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.

