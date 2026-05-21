قاتل فراری در لنگرود دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در شهر لنگرود، ماموران انتظامی شهرستان، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران از ادامه درگیری سریعا جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۲۵ ساله بر اثر درگیری با سلاح گرم به قتل رسیده است.

ماموران انتظامی شهرستان قاتل ۲۶ ساله این پرونده به همراه ۲ نفر از همدستانش را شناسایی و در حین فرار دستگیر کردند.

سلاح گرم به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.