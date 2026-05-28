قاتل و همدستانش در کمتر از ۲ ساعت در اسلامشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل و همدستانش در کمتر از دو ساعت خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی وقوع قتل مرد ۳۶ ساله در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر که به دنبال نزاع خیابانی و با مشارکت چند نفر رقم خورد، قاتل و همدستانش بلافاصله متواری شدند که تیمی از مأموران پلیس آگاهی، بررسی میدانی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر افزود: با شناسایی هویت قاتل، عملیاتی ویژه طراحی و طی کمتر از دو ساعت، وی همراه با همدستانش در اسلامشهر دستگیر شدند.

مهرعلیان تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای پلیس، انگیزه خود از این قتل را درگیری ناشی از اختلافات قبلی با مقتول اعلام کردند. قاتل و همدستانش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.