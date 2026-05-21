تحریم چند نماینده و مسئول امنیتی لبنان توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: ما ۹ نفر را به دلیل حمایت از حزب الله تحریم کرده‌ایم.

این وزارت خانه اضافه کرد: این تحریم‌ها شامل نمایندگان پارلمان، یک دیپلمات ایرانی و مسئولان امنیتی لبنان می‌شود.

آمریکا مدعی شده است کسانی که هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، مانع تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله در لبنان می شوند. این کشور همچنین در یک سازوکار نخ نما برای دریافت اطلاعات مربوط به مسائل مالی حزب‌الله جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: تحریم ها شامل نمایندگان پارلمان لبنان از جمله حسن فضل‌الله، ابراهیم الموسوی، حسین الحاج حسن و همچنین محمد فنیش می‌شود. این تحریم ها شامل سامر حماده رئیس دفتر اطلاعات ارتش لبنان در ضاحیه جنوبی و خطار ناصر الدین یکی از مسئولان امنیتی و همچنین احمد بعلبکی، رئیس امنیت جنبش امل و احمد صفوی، فرمانده حوزه جنوب این جنبش نیز می‌شود.

بر اساس این گزارش، محمد رضا شیبانی سفیر ایران در لبنان نیز شامل این تحریم ها می شود.