۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

پاکمهر: پیگیری‌های مجلس و ارتباط با دستگاه‌ها افزایش یافته است

بجنورد- نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی مرکز استان خراسان شمالی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده مردم و مسئولان، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، حمایت از معیشت مردم، تداوم خدمت‌رسانی دستگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور پرشور مردم در این اجتماع اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده هوشیاری، بصیرت و حمایت از آرمان‌ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است و این همراهی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط حساس کشور باشد.

وی همچنین از حضور مسئولان استانی، مدیران اجرایی و مجموعه خدمتگزاران نظام قدردانی کرد و گفت: همه بخش‌های اجرایی و تقنینی در کنار مردم قرار دارند و تلاش می‌کنند تا در شرایط موجود، مشکلات و دغدغه‌های معیشتی با کمترین آسیب مدیریت شود.

نماینده مردم شش شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند فعالیت‌های مجلس گفت: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی و ارتباطات مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچنان برقرار است و حتی در برخی حوزه‌ها حجم جلسات و پیگیری‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: مجلس در کنار دولت و سایر نهادها به دنبال آن است که آثار فشارهای اقتصادی کاهش یافته و از تحمیل مشکلات بیشتر بر مردم جلوگیری شود.

پاکمهر بیان کرد: امروز مسئله معیشت، ثبات اقتصادی و حمایت از مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در این مسیر هماهنگ عمل کنند.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: در تحلیل شرایط جهانی باید نگاه راهبردی داشت و صرفاً به برداشت‌های سطحی اکتفا نکرد.

وی با اشاره به رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی گفت: امروز رقابت میان قدرت‌های جهانی در حوزه‌های اقتصاد، انرژی، تجارت، فناوری و نفوذ ژئوپلیتیکی ادامه دارد و بسیاری از تحولات منطقه‌ای نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

پاکمهر با اشاره به جایگاه انرژی در معادلات بین‌المللی افزود: نفت، گاز و مسیرهای انتقال انرژی همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شوند و بخش مهمی از رقابت‌های قدرت‌های جهانی به این حوزه بازمی‌گردد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در ادامه به موضوع مذاکرات پرداخت و گفت: هرگونه مذاکره زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که بر پایه اعتمادسازی، تضمین‌های عملی و پایبندی واقعی طرف‌ها به تعهدات شکل گیرد.

وی اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که برای رسیدن به توافق پایدار، باید اطمینان لازم نسبت به اجرای تعهدات وجود داشته باشد.

حفظ وحدت و انسجام ملی

پاکمهر رفع تحریم‌ها، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای بهبود وضعیت معیشتی مردم را از مهم‌ترین مطالبات کشور در هر روند مذاکره‌ای عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی باید بر اساس منافع ملی، منطق، تدبیر و ملاحظات راهبردی انجام شود.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت همبستگی اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنونی، جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است.

وی افزود: حفظ وحدت و انسجام ملی می‌تواند بسیاری از تهدیدها را خنثی کند و هرگونه اختلاف و دوگانگی، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم خواهد کرد.

پاکمهر اظهار داشت: همه جریان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها باید در مسیر همدلی، آرامش و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کنند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های عمومی جامعه گفت: مردم با مسائل معیشتی، افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه هستند و این دغدغه‌ها کاملاً قابل درک است.

وی افزود: مسئولان در سطح ملی و استانی در حال پیگیری راهکارهایی برای کاهش فشارها و حل مشکلات اقتصادی هستند.

تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی

پاکمهر تأکید کرد: مطالبات مردم به‌حق است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا بخشی از مشکلات موجود برطرف گردد.

وی «تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی» را مهم‌ترین عامل عبور از شرایط سخت دانست و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشارها و مشکلات ایستادگی می‌کنند و همین روحیه می‌تواند زمینه عبور از چالش‌ها را فراهم کند.

پاکمهر بین کرد: حفظ امید، همدلی، حضور مردم در صحنه و پشتیبانی متقابل میان مردم و مسئولان، از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است.

وی در پایان با قدردانی مجدد از حضور مردم در این اجتماع، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته و شرایط بهتری برای مردم فراهم شود.

