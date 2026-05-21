به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی مرکز استان خراسان شمالی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده مردم و مسئولان، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، حمایت از معیشت مردم، تداوم خدمت‌رسانی دستگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور پرشور مردم در این اجتماع اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده هوشیاری، بصیرت و حمایت از آرمان‌ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است و این همراهی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط حساس کشور باشد.

وی همچنین از حضور مسئولان استانی، مدیران اجرایی و مجموعه خدمتگزاران نظام قدردانی کرد و گفت: همه بخش‌های اجرایی و تقنینی در کنار مردم قرار دارند و تلاش می‌کنند تا در شرایط موجود، مشکلات و دغدغه‌های معیشتی با کمترین آسیب مدیریت شود.

نماینده مردم شش شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند فعالیت‌های مجلس گفت: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی و ارتباطات مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچنان برقرار است و حتی در برخی حوزه‌ها حجم جلسات و پیگیری‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: مجلس در کنار دولت و سایر نهادها به دنبال آن است که آثار فشارهای اقتصادی کاهش یافته و از تحمیل مشکلات بیشتر بر مردم جلوگیری شود.

پاکمهر بیان کرد: امروز مسئله معیشت، ثبات اقتصادی و حمایت از مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در این مسیر هماهنگ عمل کنند.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: در تحلیل شرایط جهانی باید نگاه راهبردی داشت و صرفاً به برداشت‌های سطحی اکتفا نکرد.

وی با اشاره به رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی گفت: امروز رقابت میان قدرت‌های جهانی در حوزه‌های اقتصاد، انرژی، تجارت، فناوری و نفوذ ژئوپلیتیکی ادامه دارد و بسیاری از تحولات منطقه‌ای نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

پاکمهر با اشاره به جایگاه انرژی در معادلات بین‌المللی افزود: نفت، گاز و مسیرهای انتقال انرژی همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شوند و بخش مهمی از رقابت‌های قدرت‌های جهانی به این حوزه بازمی‌گردد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در ادامه به موضوع مذاکرات پرداخت و گفت: هرگونه مذاکره زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که بر پایه اعتمادسازی، تضمین‌های عملی و پایبندی واقعی طرف‌ها به تعهدات شکل گیرد.

وی اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که برای رسیدن به توافق پایدار، باید اطمینان لازم نسبت به اجرای تعهدات وجود داشته باشد.

حفظ وحدت و انسجام ملی

پاکمهر رفع تحریم‌ها، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای بهبود وضعیت معیشتی مردم را از مهم‌ترین مطالبات کشور در هر روند مذاکره‌ای عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی باید بر اساس منافع ملی، منطق، تدبیر و ملاحظات راهبردی انجام شود.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت همبستگی اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنونی، جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است.

وی افزود: حفظ وحدت و انسجام ملی می‌تواند بسیاری از تهدیدها را خنثی کند و هرگونه اختلاف و دوگانگی، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم خواهد کرد.

پاکمهر اظهار داشت: همه جریان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها باید در مسیر همدلی، آرامش و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کنند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های عمومی جامعه گفت: مردم با مسائل معیشتی، افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه هستند و این دغدغه‌ها کاملاً قابل درک است.

وی افزود: مسئولان در سطح ملی و استانی در حال پیگیری راهکارهایی برای کاهش فشارها و حل مشکلات اقتصادی هستند.

تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی

پاکمهر تأکید کرد: مطالبات مردم به‌حق است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا بخشی از مشکلات موجود برطرف گردد.

وی «تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی» را مهم‌ترین عامل عبور از شرایط سخت دانست و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشارها و مشکلات ایستادگی می‌کنند و همین روحیه می‌تواند زمینه عبور از چالش‌ها را فراهم کند.

پاکمهر بین کرد: حفظ امید، همدلی، حضور مردم در صحنه و پشتیبانی متقابل میان مردم و مسئولان، از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است.

وی در پایان با قدردانی مجدد از حضور مردم در این اجتماع، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته و شرایط بهتری برای مردم فراهم شود.