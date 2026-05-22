ورود تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به میدان ترویج الگوی مصرف بهینه

حجت‌الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه‌ای با موضوع «انرژی و صرفه‌جویی» که با حضور تعدادی از مسئولان شرکت‌های برق، آب و گاز استان خراسان، در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان صورت گرفت، قرار شد ظرفیت‌های مختلف سازمان اعم از هیئت‌های مذهبی، مداحان، مبلغین و روحانیون مستقر و مؤسسات قرآنی و سایر مراکز مرتبط برای تشویق مردم به صرفه‌جویی و درست مصرف کردن به این دوستان کمک شود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از جلسه و مصوبات آن بیان کرد: در این نشست مقرر شد کارشناسان خبره از سوی شرکت‌های برق، گاز و آب معرفی شوند و هماهنگی لازم برای اعزام آنان به تجمعات شبانه انجام گیرد تا گزارش‌هایی از وضعیت آب و برق و گاز مشهد و استان ارائه کرده و پیشرفت‌های حوزه انرژی تبیین شود. همچنین قرار شد افرادی که معرفی می‌شوند، توجیه شوند و نکاتی را بیان کنند که مردم کمتر از آن اطلاع دارند؛ از جمله سختی‌ها و هزینه‌های هنگفت تولید برق و تصفیه آب و موضوعات مرتبط. وی افزود: طی پیگیری‌ها از دیروز، فعلاً شرکت برق ۱۲ نفر را معرفی کرده و شرکت گاز و آب نیز قرار است فهرست افراد پیشنهادی را ارسال کنند.

وی ادامه داد: در گام بعد، برگزاری جلسه‌ای با اداره تبلیغات مشهد با مدیرعامل این شرکت‌ها در سطح استان و شهرستان طبس در هفته‌های آینده نیز در دستور کار قرار گرفت.

همتی فر با اشاره به ضرورت هماهنگی ساختاری در سطح شهرستان‌ها گفت: همچنین مقرر شد نامه‌ای از طریق شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و دیگر شرکت‌ها به تمامی شهرستان‌های خراسان ارسال شود تا همکاری با اداره تبلیغات شهرستان‌های خراسان برای درخواست کارشناس سخنران در تجمعات شبانه و نیز همکاری در طول سال تسهیل و پیگیری شود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بخش دیگری از مصوبات را «آموزش و آشنایی اقشار اثرگذار» عنوان کرد و گفت: بر اساس تصمیمات این نشست، آموزش و آشنایی اقشار تأثیرگذار از جمله خطبا و مبلغین با دستاوردهای شرکت برق و گاز و آب از طریق برنامه «راهیان پیشرفت» دنبال می‌شود تا امکان ارائه و انتقال این دستاوردها برای مردم فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف از این مسیر، ایجاد گفتمان‌سازی در حوزه صرفه‌جویی و درست مصرف کردن است.