علیرضا عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز توزیع بذور اصلاح‌شده پنبه در شهرستان‌های استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری تاکنون ۱۶۰ تن بذر پنبه در ارقام «ورامین»، «خورشید»، «ساجدی» و «شایان» میان کشاورزان توزیع شده است و روند توزیع برای ارقام زودرس تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استفاده از بذرهای استاندارد در افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها افزود: در سال‌های اخیر کشت پنبه به سمت استفاده از بذور «دلینته» یا کرک‌زدایی‌شده و لیبل‌دار حرکت کرده است. این بذور به دلیل جوانه‌زنی تضمین‌شده، ضدعفونی دقیق‌تر، ایجاد سطح سبز یکنواخت و کاهش مصرف بذر، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع دارند.

وی با بیان اینکه در روش‌های سنتی مصرف بذر بسیار بالاتر است، گفت: میزان استاندارد مصرف بذر دلینته حدود ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار است، در حالی که در برخی مزارع که همچنان از تخم‌پنبه استفاده می‌شود، مصرف بذر حتی به ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار می‌رسد که این موضوع موجب هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود.

عرفانی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۵ درصد مزارع پنبه خراسان رضوی از بذور دلینته استفاده می‌کنند و برنامه‌ریزی شده با توسعه کشت مکانیزه و فعالیت‌های ترویجی، این رقم به حدود ۸۰ درصد سطح زیر کشت افزایش یابد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین از اجرای عملیات کرک‌زدایی بذر در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۵ تن بذر در ارقام «ورامین»، «شایان» و «بابیلون» فرآوری شده است.

وی با اشاره به چشم‌انداز تولید پنبه در سال جاری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت پنبه در استان با افزایش پنج درصدی به حدود ۱۵ هزار هکتار برسد و از این سطح حدود ۴۵ هزار تن «وش» یا پنبه تصفیه‌نشده تولید و به بازارهای مصرف و صنایع نساجی عرضه شود.