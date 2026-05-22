لزوم تدوین لایحه الزام شهرداری تهران به مدیریت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، در نشست تخصصی «مدیریت هوشمند پسماندهای جنگی» که در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد، با قدردانی از پرداختن به این موضوع آینده‌نگرانه در نظام برنامه‌ریزی شهری، اظهار کرد: موضوع مدیریت هوشمند پسماندهای جنگی امروز دیگر صرفاً یک مسئله خدماتی یا محیط‌زیستی نیست، بلکه به یکی از ارکان حکمرانی شهری، امنیت زیستی، تاب‌آوری شهری و حتی امنیت ملی کشورها تبدیل شده است.

‌وی با اشاره به اینکه در جهان معاصر مفهوم جنگ و پیامدهای آن فراتر از تقابل نظامی است، تصریح کرد: تخریب زیرساخت‌ها، آلودگی منابع آب و خاک، تولید انبوه نخاله‌ها و پسماندهای خطرناک، اختلال در خدمات شهری و آسیب به سلامت عمومی، شهرها را سال‌ها پس از پایان بحران درگیر می‌کند.

‌نجفی ادامه داد: پسماندهای ناشی از انفجارات برخلاف پسماندهای عادی شهری، ماهیتی چندوجهی دارند و در مواجهه با آوارهای انبوه، نشت احتمالی مواد شیمیایی و اختلاط پسماندهای خطرناک با زیست‌توده، روش‌های سنتی پاسخگو نیست و ما به هوشمندی نیاز داریم.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، پایتخت را نیازمند نگاه پیش‌نگرانه و تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در حوزه خدمات شهری دانست و به تشریح سه چالش اصلی تهران در مدیریت پسماندهای بحران پرداخت.

وی گفت: نخستین چالش، حجم و لجستیک آوارهای میلیونی است که در صورت بروز هرگونه حادثه می‌تواند در مدت کوتاهی شریان‌های حیاتی شهر را قفل کند؛ از این رو مدیریت هوشمند مستلزم ایجاد داشبوردهای عملیاتی برای پیش‌بینی و کنترل گره‌های بحرانی است.

‌نجفی افزود: دومین چالش، آلاینده‌های خطرناک و پنهانی است که می‌تواند از طریق اختلاط با پسماندهای شیمیایی، بیمارستانی و فاضلاب شهری، بحران‌های زیست‌محیطی گسترده ایجاد کند و نشت این آلاینده‌ها به سفره‌های زیرزمینی تهران، «بحران پس از بحران» را رقم بزند.

‌وی سومین چالش را «زمان طلایی» مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: در مدیریت پسماندهای جنگی، ثانیه‌ها تعیین‌کننده هستند و استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری سریع و بهره‌گیری از اینترنت اشیا در ماشین‌آلات سنگین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سوده نجفی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره حجم گسترده پسماندهای ناشی از جنگ در کشورهای مختلف اظهار کرد: امروز مدیریت پسماندهای جنگی صرفاً به معنای جمع‌آوری نخاله نیست، بلکه بخشی از فرآیند بازآفرینی شهری، بازسازی اقتصادی، احیای اعتماد عمومی و بازگشت حیات اجتماعی محسوب می‌شود.

‌وی با اشاره به تجربیات کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کره جنوبی افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت پسماند بحران را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های تاب‌آوری شهری تعریف کرده‌اند و از فناوری‌های نوین، سامانه‌های داده‌محور و بازیافت هوشمند آوار برای مدیریت بحران استفاده می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نگاه شورای شهر به این نشست‌ها صرفاً علمی نیست، گفت: ما به دنبال استخراج «پیوست‌های قانونی» هستیم تا مدیریت هوشمند پسماند از یک توصیه اخلاقی به یک الزام ساختاری در برنامه‌های شهرداری تبدیل شود.

‌وی ادامه داد: تهران نیازمند ایجاد پایگاه‌های مدیریت آوار در پهنه‌های مختلف شهر است؛ پایگاه‌هایی که مجهز به فناوری‌های بازیافت در محل باشند تا انتقال گسترده آوار به خارج از شهر، خود موجب اختلال در فرآیند مدیریت بحران نشود.

‌نجفی همچنین از ضرورت تدوین لایحه جامع «الزام شهرداری به پیاده‌سازی سامانه هوشمند مدیریت آوار و پسماندهای ویژه» خبر داد و تأکید کرد: تهران باید بتواند در شرایط بحران، با اتکا به دانش بومی و فناوری‌های نوین، الگویی برای سایر شهرهای منطقه باشد.

‌وی در ادامه، تدوین سند جامع مدیریت پسماندهای بحران و جنگ، ایجاد بانک اطلاعات مکانی مبتنی بر GIS، توسعه زیرساخت‌های بازیافت نخاله، تشکیل قرارگاه تخصصی مدیریت پسماند بحران، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، آموزش تخصصی نیروهای خدمات شهری و فرهنگ‌سازی عمومی را از مهم‌ترین الزامات ارتقای تاب‌آوری پایتخت عنوان کرد.

‌نجفی در پایان با قدردانی از مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اظهار امیدواری کرد که خروجی این نشست تخصصی، تدوین یک «برنامه واکنش سریع هوشمند» برای مدیریت پسماندهای ویژه باشد تا تهران بتواند در مواجهه با بحران‌ها، چرخه خدمت‌رسانی و زندگی شهری را پایدار نگه دارد.