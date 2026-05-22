۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

آمادگی شبکه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه برای خرید کلزا

کرمانشاه- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از آمادگی خرید دانه روغنی کلزا توسط ۱۱ مرکز در سطح استان با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان خبر داد.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند خرید دانه روغنی کلزا از کشاورزان کلزاکار همزمان با شروع فصل برداشت این محصول در مناطق و شهرستان‌های گرمسیری استان خبر داد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به زمان آغاز این طرح حمایتی عنوان کرد: خرید دانه روغنی کلزا در استان کرمانشاه به زودی آغاز می شود.

فعالیت ۱۱ کمیسیون خرید در ۹ شهرستان

وی در ادامه با تشریح زیرساخت‌های فراهم‌شده برای دریافت محصولات کشاورزان اظهار داشت: تعداد ۱۱ کمیسیون خرید وابسته به شبکه تعاون روستایی در سطح ۹ شهرستان استان کرمانشاه مسئولیت خرید کلزا از کشاورزان را بر عهده دارند و این روند تا پایان زمان برداشت این محصول در استان تداوم خواهد داشت.

صفایی تأکید کرد: تمامی این مراکز با امکانات و تجهیزات کامل و آمادگی صددرصدی، مهیای ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان عزیز و دریافت بی‌وقفه محصول تولیدی آنان هستند.

نرخ ۱۱۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم کلزا

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نرخ مصوب و اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم کلزا با قیمت ۱۱۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود. این خرید تضمینی و حمایتی با هدف پشتیبانی مستقیم از کشاورزان، کاهش و حذف نقش واسطه‌ها در بازار و همچنین کمک به توسعه سطح زیر کشت این محصول استراتژیک در استان صورت می‌گیرد.

