ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند خرید دانه روغنی کلزا از کشاورزان کلزاکار همزمان با شروع فصل برداشت این محصول در مناطق و شهرستانهای گرمسیری استان خبر داد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به زمان آغاز این طرح حمایتی عنوان کرد: خرید دانه روغنی کلزا در استان کرمانشاه به زودی آغاز می شود.
فعالیت ۱۱ کمیسیون خرید در ۹ شهرستان
وی در ادامه با تشریح زیرساختهای فراهمشده برای دریافت محصولات کشاورزان اظهار داشت: تعداد ۱۱ کمیسیون خرید وابسته به شبکه تعاون روستایی در سطح ۹ شهرستان استان کرمانشاه مسئولیت خرید کلزا از کشاورزان را بر عهده دارند و این روند تا پایان زمان برداشت این محصول در استان تداوم خواهد داشت.
صفایی تأکید کرد: تمامی این مراکز با امکانات و تجهیزات کامل و آمادگی صددرصدی، مهیای ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان عزیز و دریافت بیوقفه محصول تولیدی آنان هستند.
نرخ ۱۱۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم کلزا
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نرخ مصوب و اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم کلزا با قیمت ۱۱۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود. این خرید تضمینی و حمایتی با هدف پشتیبانی مستقیم از کشاورزان، کاهش و حذف نقش واسطهها در بازار و همچنین کمک به توسعه سطح زیر کشت این محصول استراتژیک در استان صورت میگیرد.
