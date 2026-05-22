رضازاده: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده در این زمینه با تاکید بر اجرای تسریع طرح های ملی سلماس، اظهار کرد: بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس سال آینده افتتاح شود. وی ادامه داد: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی، یکی از مطالبات مردم در جهت ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی بوده که در مساحت بیش از ۵۰ هزار متر مربع و زیر بنای ۲۳ هزار متر مربع در حال ساخت است.

رضازاده عنوان کرد: اجرای بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس و مجتمع تربیتی قضایی سلماس از طرح های مهم عمرانی این شهرستان است که برای اجرای این طرح ها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف شده است.