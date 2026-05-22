۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

رضازاده: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس سال آینده افتتاح می شود

ارومیه - نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس  سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده در این زمینه با تاکید بر اجرای تسریع طرح های ملی سلماس، اظهار کرد: بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس سال آینده افتتاح شود. وی ادامه داد: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی، یکی از مطالبات مردم در جهت ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی بوده که در مساحت بیش از ۵۰ هزار متر مربع و زیر بنای ۲۳ هزار متر مربع در حال ساخت است.

رضازاده عنوان کرد: اجرای بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس و مجتمع تربیتی قضایی سلماس از طرح های مهم عمرانی این شهرستان است که برای اجرای این طرح ها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف شده است.

