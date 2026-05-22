به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی پیش از ظهر جمعه در نشست فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه انرژی ارزشمندترین دارایی ملی ایران است، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین منبع سود و رشد اقتصادی در کشور، بخش انرژی به شمار می‌آید، اما در عین حال بیشترین بی‌توجهی نیز نسبت به آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: بسیاری از سیاست‌های ما در حوزه انرژی بر پایه نگاه نادرست و تصمیم‌های غیرکارشناسی بنا شده و طبیعی است که نتیجه آن اتلاف منابع، نابرابری در مصرف و کاهش بهره‌وری باشد. اصلاح چنین رویکردی به زمان، درک اقتصادی صحیح و همکاری فعالان بخش خصوصی نیاز دارد.

ضرورت تغییر نگاه از «یارانه» به «انتفاع مردمی»

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دو مسیر جهانی برای کاهش مصرف انرژی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌ها و واقعی‌سازی بهای انرژی، عادلانه‌ترین روش برای کنترل مصرف و ارتقای بهره‌وری است. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان اصلاح سریع قیمت‌ها وجود ندارد و باید مسیر دومی را که کمتر در دنیا تجربه شده انتخاب کرد.

وی ادامه داد: در این شیوه، باید منطق «محرومیت از منافع مصرف» را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کنیم. به جای اینکه به مردم بگوییم نخور و نخر، باید بگوییم هر سهمی که از انرژی کمتر مصرف کنید، دولت همان مقدار را از شما می‌خرد و منفعت آن به خودتان بازمی‌گردد. این یعنی مردم سهام‌دار انرژی کشور شوند، نه مصرف‌کننده صرف آن.

لزوم بازنگری در الگوی مصرف کلانشهرها

سقاب اصفهانی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد بنزین کشور در پنج کلان‌شهر اصفهان، تهران، مشهد، تبریز و شیراز مصرف می‌شود، افزود: این نسبتی ناعادلانه و ناپایدار است که نشان‌دهنده تمرکز مصرف در نقاط خاص و نبود برنامه مؤثر برای توزیع منطقی انرژی است.

وی تصریح کرد: اصلاح این الگو نیازمند همفکری نخبگان اقتصادی، فعالان صنفی و بخش خصوصی هر استان است. اگر قواعد مصرف، تخصیص سوخت و سیاست‌های تشویقی به صورت استانی تغییر یابد، بسیاری از مشکلات کشور از جمله در بخش حمل‌ونقل و تأمین انرژی برطرف خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ابراز کرد: شور و حضور شبانه مردم در حمایت از نظام اسلامی ارزشمند است، اما وقتی کشور با محدودیت سوخت روبه‌روست، «خیابان‌گردی خودرویی» باید به رفتار منطقی و مسئولانه تبدیل شود تا بتوانیم انرژی را نیز به سرمایه‌ای برای رفاه نسل‌های آینده بدل کنیم.