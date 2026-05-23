مدیریت علمی تنها راه عبور دریاچه ارومیه از مرز بحران

احمد بایبوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح تازهترین تحلیل حجم آب دریاچه ارومیه اظهار داشت: حجم فعلی آب دریاچه حدود سیوچهار میلیارد مترمکعب (۳۴ میلیارد مترمکعب) است و بر اساس پیشبینیها، در صورت نبود ورودی جدید، حجم آب در پایان آبان سال هزار و چهارصد و پنج به حدود یک میلیارد و چهارصد و سیوپنج میلیون مترمکعب (۱٫۴۳۵ میلیارد مترمکعب) خواهد رسید.
وی ادامه داد: برآوردهای فنی نشان میدهد تلفات خالص تبخیر حدود دو میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون مترمکعب (۲٫۵۷ میلیارد مترمکعب) است و در تیر و مرداد، که اوج گرمای سال محسوب میشود، میزان تلفات تبخیری هر ماه بین شصتودو صدم تا هفتاد صدم میلیارد مترمکعب (۰٫۶۲ تا ۰٫۷۰) خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی افزود: سطح فعلی دریاچه تقریباً دو هزار و ششصد کیلومتر مربع (۲۶۰۰ کیلومتر مربع) است و دادههای تاریخی نشان میدهد این گستره سطحی در فصل گرم، تبخیر قابل توجهی را رقم میزند.
بایبوردی با اشاره به اهمیت شاخصهای زیستمحیطی گفت: سطح بحرانی اکولوژیک دریاچه حدود یک میلیارد و پانصد میلیون مترمکعب (1/5 میلیارد مترمکعب) برآورد شده است و اگر بارش مؤثر یا ورودی آب از سدها اتفاق نیفتد، حجم آب دریاچه تا پاییز به این مرز خطرناک نزدیک میشود.
وی اظهار داشت: با وجود این شرایط، هنوز فرصت برای کنترل روند کاهش حجم آب وجود دارد، اما این مهم تنها با مدیریت علمی، کاهش برداشتهای غیرضروری، بهبود الگوی مصرف آب در کشاورزی، و هماهنگی میان دستگاهها امکانپذیر است.
بایبوردی تأکید کرد: دریاچه ارومیه سرمایه ارزشمند زیستمحیطی کشور است و حفظ آن نیازمند استمرار برنامههای کارشناسی، نگاه بلندمدت و مشارکت مردم و دستگاههاست.
نظر شما