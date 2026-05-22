طاهری: آمریکا با محاسبات غلط به دنبال فشار بر معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری با بیان اینکه آمریکا با محاسبات غلط به دنبال فشار بر معیشت مردم و ایجاد تورم است، اظهار کرد: اگر دشمن بخواهد به زندگی و معیشت ما حمله کند، پاسخ ما در خاک آمریکا و به صورت فرامنطقه‌ای خواهد بود.

امام جمعه کاشمر با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، عید سعید قربان و ایام شهادت امام محمد باقر (ع)، بیان کرد: امروز شاهد حضور گسترده تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه هستیم؛ حضوری که با هدف فشار، تهدید و تحمیل می خواهد مذاکره صورت گیرد، اما دشمن باید بداند که در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شده است.

وی با اشاره به اینکه در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا تاکنون جرأت حمله نظامی به ایران را نداشته است، تصریح کرد: وحشت از موشک‌های نقطه‌زن و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در کنار اتحاد و تجمع هوشمندانه ملت، عامل اصلی بازدارندگی شده است چون آمریکا گمان نمی‌کرد که ایران در صورت بروز جنگ، توانایی بستن تنگه هرمز، حمله به کشورهای همسایه و هدف قرار دادن تأسیسات استراتژیک و پاسخ به تهدیدات در سطح فرامنطقه‌ای را داشته باشد.

طاهری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد، خاطرنشان کرد: به دشمن هشدار می‌دهیم که پاسخ ایران در صورت هرگونه تعرض، محدود به منطقه نخواهد بود؛ بلکه پاسخی فرامنطقه‌ای و دندان‌شکن دریافت خواهد کرد.

امام جمعه کاشمر عنوان کرد: به زودی از نسل جدید موشک‌های قاره‌پیمای ایران رونمایی خواهد شد که پیام روشنی برای مستکبران دارد.

وی بر لزوم وحدت رویه نخبگان و مسئولان تأکید کرد و گفت: راه حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و کاهش تورم، عقب‌نشینی در برابر دشمن نیست؛ بلکه استمرار ایستادگی و گسترش جبهه مبارزه با استکبار است.

طاهری با توصیه به مسئولان و چهره‌های سیاسی برای پرهیز از اظهارنظرهای شتاب‌زده، اظهار کرد: دشمن، عامل اصلی جنگ اقتصادی و ایجاد تورم است و تنها راه پیروزی در این نبرد، حفظ اتحاد ملی و تکیه بر توان داخلی در سایه پشتیبانی مردم است.