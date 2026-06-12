به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی، سیاسی این هفته که در آستانه مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ما به قله نزدیکیم، اظهار کرد: این پرسش مطرح میشود که با وجود تورم، مشکلات اقتصادی و سختیهای معیشتی، منظور از این قله چیست.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه یکی از شاخصهای رسیدن به قله، توان تولید و صادرات است، افزود: کشور ما از ظرفیتهای گستردهای در حوزه نفت، گاز، معادن و محصولات متنوع برخوردار است و در سالهای تحریم نیز بخش مهمی از نیازهای داخلی و برخی کشورهای منطقه را تأمین کرده است.
وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و نقش آن در معادلات منطقهای، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد گلوی اقتصاد ایران را فشار دهد، جمهوری اسلامی نیز ابزارهای لازم برای دفاع از منافع خود را در اختیار دارد.
طاهری با تأکید بر اینکه عزت و امنیت کشور باید در عرصه جهانی به نمایش گذاشته شود، گفت: سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که ایران از امنیت لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است و این امنیت از موضع عزت و استقلال تأمین میشود.
امام جمعه کاشمر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ اتحاد، گفت: در اجتماعات عمومی باید یک صدا از ملت ایران شنیده شود و آن صدا دفاع از عزت، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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