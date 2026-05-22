عاشوری: مردم و مسئولان در صیانت از بندر تاریخی سیراف همدل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با تشریح پیام‌های رهبر معظم انقلاب درباره مأموریت‌های ملت ایران در شرایط جنگ ترکیبی، بر ضرورت حضور مردم در صحنه، حفظ وحدت ملی، هوشیاری رسانه‌ای و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیروزی در این نبرد بیش از هر چیز به استحکام اراده و ذهن ملت وابسته است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه، راهبرد جنگ منطقه‌ای را یکی از عوامل بازدارنده در برابر دشمنان دانست و تصریح کرد: دشمن زمانی به فکر آغاز درگیری خواهد افتاد که تصور کند ایران در این راهبرد دچار تردید شده است؛ از این‌رو ارسال هرگونه علامت ضعف می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

خطیب جمعه سیراف همچنین با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، تورم ماه‌های اخیر را نتیجه هم‌زمان چند عامل از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد، آسیب‌های ناشی از جنگ، اختلال در بازگشت درآمدهای ارزی و جنگ روانی دشمن عنوان کرد و افزود: مهار گرانی تنها با همکاری چهار گروه اصلی شامل دولت، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام عاشوری صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب و کالاهای اساسی را نیز یک ضرورت امنیت ملی دانست و تأکید کرد: اگر هر یک از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها اندکی در مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کنند، میزان ذخیره منابع به اندازه ظرفیت یک سد بزرگ یا میلیون‌ها لیتر سوخت در روز خواهد بود.

وی با اشاره به هفته میراث فرهنگی و موزه‌ها، از تلاش‌ها برای ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف در فهرست میراث جهانی یونسکو سخن گفت و این اقدام را افتخاری بزرگ برای منطقه و کشور دانست.

جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی

عاشوری از مردم و مسئولان خواست برای حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند تاریخی همدل باشند تا نام بندر باستانی سیراف به‌عنوان یکی از نمادهای تمدن ایرانی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با وحدت ملی، هوشیاری در جنگ اراده ها و صرفه‌جویی اقتصادی انشاالله به فتح خرمشهر های جدید می رسد.

امام جمعه سیراف با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، روز عرفه را فرصتی بزرگ برای نیایش و نزدیکی به خداوند دانست و گفت: دعای عرفه سیدالشهدا(ع) جلوه‌ای از عمیق‌ترین مراتب معرفت و ارتباط انسان با پروردگار است.

وی همچنین با تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع)، به نقش آن حضرت در گسترش معارف ناب اسلامی اشاره کرد و در ادامه با تبریک عید سعید قربان، این عید را نماد بندگی، خودسازی و قربانی کردن نفس در مسیر اطاعت الهی دانست.