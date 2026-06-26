امام جمعه دماوند: حفظ وحدت ملی خط قرمز انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی، در خطبههای نماز جمعه دماوند اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی خط قرمز انقلاب اسلامی است و همه باید از هرگونه تنشآفرینی که به سود دشمن تمام شود، پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه مذاکره و تفاهم به معنای عقبنشینی از آرمانهای انقلاب نیست، افزود: این مسیر، میدانی دیگر برای اعمال قدرت و احقاق حقوق ملت ایران است و هرگونه تصمیم در این زمینه با در نظر گرفتن منافع ملی و در چارچوب سیاستهای نظام اتخاذ میشود.
امام جمعه دماوند با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در صدور اجازه برای تفاهم، تصریح کرد: این اقدام با هدف حفظ منافع ملی، حل مشکلات کشور و بر اساس تعهدات صورتگرفته انجام شده و پذیرش شروط منطقی و مبتنی بر منافع ملت ایران از سوی طرف مقابل، یک پیروزی برای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به دشمن آمریکایی ندارد، گفت: تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری خود دست برندارد، ملت ایران از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
فتاحدماوندی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و کاهش تابآوری مردم، خاطرنشان کرد: در صورت عملیاتی شدن تفاهم، منافع آن متوجه ملت خواهد شد، اما مردم همزمان اجرای شروط و تعهدات مسئولان را مطالبه میکنند و اجازه نخواهند داد دشمن از اختلافسلیقههای داخلی، روایت ضعف و شکست ایران را القا کند.
امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه عدالت در آموزههای اسلامی، عدالت را اساس تقوا دانست و گفت: مبارزه با فساد، اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به مطالبات مردم، از مهمترین انتظارات جامعه از دستگاه قضایی است.
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