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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

امام جمعه دماوند: حفظ وحدت ملی خط قرمز انقلاب است

امام جمعه دماوند: حفظ وحدت ملی خط قرمز انقلاب است

دماوند- امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی خط قرمز انقلاب اسلامی است، از همگان خواست با پرهیز از تنش‌آفرینی، اجازه سوءاستفاده دشمن از اختلاف‌نظرهای داخلی را ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه دماوند اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی خط قرمز انقلاب اسلامی است و همه باید از هرگونه تنش‌آفرینی که به سود دشمن تمام شود، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه مذاکره و تفاهم به معنای عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب نیست، افزود: این مسیر، میدانی دیگر برای اعمال قدرت و احقاق حقوق ملت ایران است و هرگونه تصمیم در این زمینه با در نظر گرفتن منافع ملی و در چارچوب سیاست‌های نظام اتخاذ می‌شود.

امام جمعه دماوند با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در صدور اجازه برای تفاهم، تصریح کرد: این اقدام با هدف حفظ منافع ملی، حل مشکلات کشور و بر اساس تعهدات صورت‌گرفته انجام شده و پذیرش شروط منطقی و مبتنی بر منافع ملت ایران از سوی طرف مقابل، یک پیروزی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به دشمن آمریکایی ندارد، گفت: تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری خود دست برندارد، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

فتاح‌دماوندی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و کاهش تاب‌آوری مردم، خاطرنشان کرد: در صورت عملیاتی شدن تفاهم، منافع آن متوجه ملت خواهد شد، اما مردم هم‌زمان اجرای شروط و تعهدات مسئولان را مطالبه می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمن از اختلاف‌سلیقه‌های داخلی، روایت ضعف و شکست ایران را القا کند.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه عدالت در آموزه‌های اسلامی، عدالت را اساس تقوا دانست و گفت: مبارزه با فساد، اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به مطالبات مردم، از مهم‌ترین انتظارات جامعه از دستگاه قضایی است.

کد مطلب 6871148

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