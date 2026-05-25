حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای راه حق و فضیلت اظهار کرد: هم‌زمان با ایام پیش‌رو، هشتاد و ششمین اجتماع بزرگ، مردمی و حماسی «نحن منتقمون» با حضور پرشور و باشکوه قشرهای مختلف مردم ولایت‌مدار و انقلابی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد معنوی و تبیینی این مراسم افزود: این تجمع بزرگ و منسجم مردمی، به نیت پاسداشت مجاهدت‌های علمی و ایثارگری‌های بی‌بدیل دانشمندان سرافراز هسته‌ای کشور که جان خود را در مسیر اعتلای علمی، اقتدار ملی و استقلال ایران اسلامی فدا کردند، پایه‌ریزی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این برنامه تبیینی تصریح کرد: مراسم این هفته مردم شریف کرمانشاه، به طور ویژه مزیّن به نام و یاد ۹ تن از شهدای والامقام و حماسه‌ساز عرصه علمی و فناوری نظام اسلامی است تا بار دیگر بر تداوم راه این نخبگان ماندگار تاکید شود.

عبدی در ادامه به معرفی مفاخر مورد تجلیل در این مراسم پرداخت و عنوان کرد: در این آیین باشکوه، یاد و خاطره دانشمندان شهید «محمد مهدی طهرانچی»، «فریدون عباسی»، «سیدامیرحسین فقهی»، «عبدالحمید مینوچهر» و «احمدرضا ذوالفقاری» به عنوان مظهر خودباوری و جهاد علمی گرامی داشته می‌شود.

این مقام مسئول در پایان با تکریم سایر شهدای این فهرست خاطرنشان ساخت: تجلیل از مجاهدت‌های تخصصی دانشمندان شهید «نادر مطلبی‌زاده»، «علی بکایی»، «منصور عسکری» و «سعید برجی» از دیگر بخش‌های این اجتماع معنوی خواهد بود تا بار دیگر با آرمان‌های مطهر این شهدای والامقام و استمرار مسیر مقاومت تجدید میثاق شود.