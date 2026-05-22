به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری با اشاره به تنش آبی موجود و نیاز مبرم مردم منطقه به آب آشامیدنی سالم، اظهارکرد: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و همه مسئولان استانی و کشوری در راستای اتمام هرچه سریع‌تر این پروژه حیاتی پای کار آمده‌اند.

وی گفت: مشکلات پیش آمده در روند تأمین قطعات و ادوات این طرح از مبادی ذی‌ربط و از طریق مسئولان مربوطه در حال پیگیری است.

جباری افزود: این طرح که با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرستان بستک، گامی حیاتی در جهت رفع کمبود آب و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت با پیشرفت ۸۰ درصدی به مراحل پایانی عملیات عمرانی- تأسیساتی خود رسیده است.