هادی عامری، مسئول اجرائی مسابقات بسکتبال غرب آسیا، عصر امروز جمعه یکم خرداد ماه، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گلایههای مطرحشده از سوی کاپیتان تیم نفت آبادان درباره شرایط میزبانی و یکطرفه بودن زمین مسابقه در ورزشگاه انقلاب کرج به نفع تیم استقلال تهران، ابتدا با اشاره به روند برگزاری رقابتها اظهار داشت: طبق برنامهریزی اولیه، قرار بود چهار تیم اول لیگ در این مسابقات شرکت کنند. اما با انصراف تیمهای طبیعت تهران و کاله، تیمهای پنجم و ششم یعنی نفت آبادان و جهرم جایگزین شدند. در ادامه و در آخرین روز، تیم گرگان نیز از حضور در مسابقات انصراف داد و در نهایت این رقابتها بین سه تیم استقلال، نفت آبادان و جهرم پیگیری شد.
کرج چگونه میزبان شد؟
مسئول اجرائی مسابقات در تشریح چگونگی انتخاب استان البرز به عنوان میزبان گفت: حدود ده روز پیش از آغاز مسابقات به ما اعلام شد که استان البرز به عنوان میزبان بیطرف این دوره از رقابتها انتخاب شده است. ما نیز بلافاصله برای هماهنگیهای لازم اقدام کردیم.
وی افزود: شخصاً با هر چهار تیم، حتی تیم گرگان که بعداً انصراف داد، تماس گرفتم و به صراحت اعلام کردم که سالن ما از صبح تا شب، در هر ساعت و هر روز که مدنظرشان باشد، برای تمرین در اختیارشان قرار میگیرد.
پاسخ به اتهام یکطرفه بودن زمین
عامری در خصوص ادعای کاپیتان نفت آبادان مبنی بر اینکه زمین مسابقه به سود استقلال بوده و آنها تمرین بیشتری داشتهاند، تصریح کرد: دلیل این اعتراض را متوجه نمیشوم. تیم نفت آبادان نیز امکان تمرین در سالن را داشت و این درخواست را از ما دریافت کرد، اما خودشان اعلام کردند که تهران برایشان راحتتر است و ترجیح میدهند در تهران تمرین کنند.
وی با اشاره به وضعیت تیم استقلال تهران خاطرنشان کرد: تیم استقلال فقط سه روز قبل از مسابقات، سه جلسه تمرین در سالن نشاط استان البرز داشت و این میزان تمرین، فراتر از این نبود.
مسئول اجرائی مسابقات در پاسخ به گلایههای مربوط به دور بودن محل اسکان و کیفیت هتلها نیز تأکید کرد: در تمام سالهایی که ما برای مسابقات به شهرهای مختلف سفر میکنیم، معمولاً نزدیکترین هتل به سالن، بین نیم تا چهل دقیقه فاصله دارد. استان البرز هم از این قاعده مستثنی نیست و دارای هتلهای خوب، از جمله دو هتل پنج ستاره و چند هتل چهار ستاره مناسب است.
عامری یادآور شد: تیم مهگل نیز که میزبانیاش در سالن نشاط بود و همچنین سایر تیمهایی که به البرز میآمدند از همین هتلها استفاده میکردند و هیچگونه اعتراضی در این زمینه وجود نداشت.
