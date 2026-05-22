به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا در جریان پیگیری مطالبات مردمی پیرامون معضل صف‌های طولانی سوخت در این شهرستان از آغاز فاز دوم طرح انضباط‌بخشی به جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی خبر داد.

‌وی با اشاره به خروجی مثبت فاز اول این طرح در نقاط پرتردد، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، تمامی مراکز عرضه سوخت در بخش‌های شرق و غرب شهرستان جاسک موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز سامانه هوشمند و نصب دوربین‌های پلاک‌خوان اقدام کنند.

‌دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک هدف از این اقدام را شناسایی تخلفات، پیشگیری از ایجاد صف‌های کاذب و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها برشمرد و افزود: امنیت روانی و رفاه شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، لذا هر جایگاهی که تا پایان مهلت مقرر به سامانه مذکور مجهز نشود، بدون اغماض پلمب خواهد شد.

‌پارسانیا خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع عادلانه سوخت اولویت جدی دادستانی است و این طرح با هدف مقابله با قاچاق و تسهیل روند سوخت‌گیری شهروندان با قاطعیت اجرا می‌شود.