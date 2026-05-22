امتحانات مدارس خراسان جنوبی غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی شامگاه جمعه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: با توجه به نگرانی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فرهنگیان درباره نحوه برگزاری ارزشیابی‌های پایان سال و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه سلامت جسمی و آرامش روحی دانش‌آموزان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: با توجه به تداوم آموزش‌های مجازی از ابتدای «جنگ رمضان» و به منظور کاهش دغدغه خانواده‌ها، ارزشیابی پایانی برخی پایه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: ارزشیابی دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و تمامی امتحانات داخلی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز غیرحضوری است.

مرتضوی بیان کرد: امتحانات دروس داخلی و غیرنهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی درباره امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نظری گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص مطابق سیاست‌ها و ابلاغیه‌های وزارت آموزش و پرورش انجام و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرتضوی در پایان از همراهی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و تلاش معلمان در مسیر آموزش مجازی قدردانی کرد.