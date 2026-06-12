به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی در گفتوگو با رویترز درخصوص صادر نشدن ویزای آمریکا برخی اعضای تیم ملی ایران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: قوانین فوتبال و مقررات فیفا بایدها و نبایدهایی دارد و فدراسیونهای عضو نیز موظف هستند این مقررات را اجرا کنند. در خصوص ویزا نیز همین موضوع صدق میکند.
وی افزود: برای مثال اکنون که ویزای تعدادی از اعضای اصلی تیم ملی ما صادر نشده، این سوال مطرح است که مسئولیت این موضوع بر عهده چه کسی است؟ طبق مقررات، اجرای این پروتکلها بر عهده کشور میزبان است. اینکه چه کسانی این پروتکلها را به درستی اجرا نکردهاند، نخستین موضوعی است که به نظر من قابل طرح و بررسی است.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: مقررات و پروتکلهای فیفا باید بهخوبی توسط فدراسیونهای عضو و میزبانها رعایت شود. با توجه به موضوعاتی که اشاره کردم، همه در جریان هستند و اکثر رسانهها نیز از آن اطلاع دارند. همین روند طولانی صدور ویزا باعث شد میزبانی ما از شهری دیگر به تیخوانا منتقل شود و عملاً روند تطبیقپذیری بازیکنان ما با شرایط مسابقات با اخلال مواجه شود.
نبی عنوان کرد: در هر صورت اتفاق جدیدی برای ما رخ نداده و همچنان همان تعداد ویزایی که پیشتر صادر شده بود، پابرجاست و تعداد بیشتری به آن اضافه نشده است. این در حالی است که تنها سه یا چهار روز تا نخستین مسابقه ما باقی مانده است. ما همچنان نفرات اصلی دیگری در تیم داریم؛ چه در بخش رسانه، چه در بخش اجرایی یا در بخش سرپرستی که وضعیت آنها هنوز مشخص نشده است.
وی توضیح داد: با توجه به فرصت اندکی که تا آغاز مسابقات باقی مانده، این مسئله باعث شده تیم ملی از اتفاقاتی که در روند صدور ویزا رخ داده، ناخرسند باشد.
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال اضافه کرد: چندین دوره جام جهانی را تجربه کردهایم و برای نخستین بار است که شاهد چنین ناهماهنگیهایی هستیم. با وجود اینکه فیفا کار بسیار بزرگی را در جهان برنامهریزی میکند و برگزاری جام جهانی کار بسیار دشواری است، با تعامل بیشتر با کشور میزبان، این موضوع و موضوعات مشابه را برای تیمهای حاضر هرچه سریعتر حل کند تا آرامش به در جام جهانی بازگردد.
نبی افزود: در هر صورت ما خواستار رفتار منصفانه از سوی فیفا و کشور میزبان هستیم و امیدواریم اتفاق خوبی رخ دهد.
وی در پاسخ به این سوال که در چند دوره جام جهانی حضور داشته است، عنوان کرد: باید بگویم این سومین دورهای است که رسماً با عنوان مدیر تیم در جام جهانی حضور دارم. البته در دورههای قبلی نیز در کنار تیم ملی بودهام، اما با این مسئولیت، سومین جام جهانی من محسوب میشود.
مدیر تیم ملی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و مسئولیت این جایگاه، گفت: باید بگویم که سرپرست به نوعی بزرگتر تیم محسوب میشود. تمامی قوانین، پروتکلها و مقرراتی که فیفا به هر تیمی ابلاغ میکند و باید در سطح تیم اجرا و نظارت شود، باید زیرنظر مدیر تیم باشد. این مسئولیت هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه نظارتی.
نبی افزود: طبق دستورالعمل مشخص، از کوچکترین مسائل در تیم ملی تا بزرگترین اتفاقات، باید توسط او مورد پیگیری قرار گیرد و در بحث اجرا و نظارت تکلیف مربوط به خود را به درستی انجام بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است ۱۵ نفر از اعضای تیم ملی و فدراسیون هنوز ویزا دریافت نکردهاند، توضیح داد: بله؛ این موضوع را خودمان نیز رسانهای کردهایم و صحت دارد. در هر صورت، در این مدت بحثهای مختلفی مطرح بوده اما آنچه مسلم است این است که امیدواریم جیانی اینفانتینو به صحبتها و قولهایی که به تیم ملی ایران داده، عمل کند. بدون تردید رسانهها در این بخش نقش بسیار مؤثری دارند. اگر بخش رسانهای تیم ملی همراه ما نباشد، عملاً بسیاری از وظایف اطلاعرسانی و ارتباطی تیم با مشکل مواجه میشود. اگر این بخش نتواند همراه تیم باشد، چه کسی باید وظایف آنها را انجام دهد؟
مدیر تیم ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برای این ۱۵ نفر ویزا صادر نشود، آیا تیم ملی همچنان در مسابقات شرکت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: باید بگویم ما تابع مسائلی هستیم که در هیات رئیسه فدراسیون مطرح شده. آنچه اکنون با آن مواجه هستیم این است که در داخل بازیها قرار گرفتهایم و مسیر را جلو خواهیم رفت. در تمامی امور نیز با رئیس فدراسیون مشورتهای لازم را انجام میدهیم و برنامههای مختلفی داریم اما برنامه فعلی ما حضور در مسابقات است.
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