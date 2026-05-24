پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف در سواحل و جزایر در ساعت‌های صبح مه رقیق صبحگاهی و در طول روز وزش باد و غبار محلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دریا تا ساعت‌های بعدازظهر کمی مواج خواهد بود که توصیه می‌شود رفت و آمد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: از روز دوشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان حاکم خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است. در ۲۴ ساعت گذشته نیز شهرستان بستک با دمای ۴۵ درجه گرم‌ترین شهر هرمزگان بود.